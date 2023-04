Isola dei famosi, sfuriata di Alvin a Ilary: "Io spiego e ti togli le scarpe"

Isola dei famosi, Ilary Blasi e Alvin sono già ai ferri corti?

L'isola dei famosi è appena iniziata ma già le polemiche sono infinite, soprattutto tra la conduttrice e l'inviato in Honduras. Ilary Blasi e Alvin non perdono occasione per pizzicarsi durante la diretta e la situazione sembra sfuggire di mano a volte, anche se i due smentiscono di avere tensioni. Complice il ritardo di voce, per via della distanza tra l’Italia e l’Honduras, - riporta Leggo - sono partiti i "dispetti" che Ilary ama fare ad Alvin.

Dopo la prova di Mazzoli e Noise. Noise si è arreso dopo circa un minuto e mezzo, mentre Mazzoli è arrivato alla fine. Ilary pensava che solo Mazzoli potesse scartare il regalo, così Alvin ha replicato piccato: "Ma quando spiegavo il gioco cosa stavi facendo? Ti stavi togliendo le scarpe?". A far nascere le tensioni sono state le continue interruzioni da parte di Ilary ad Alvin, che ad un certo punto della diretta se n'è andato abbandonando la postazione.