La casa di carta 5: cast e anticipazioni. Alicia Sierra...

La casa di carta 5: anticipazioni e cast della quinta stagione

La quarta parte dell’amatissima serie Netflix è stata lanciata in streaming il 3 aprile e già nel primo weekend di uscita è stata la serie più vista al mondo. Anche questa volta ha scalato tutte le classifiche appassionando milioni di spettatori. Dalla terza stagione alla quarta sono passati circa nove mesi. A causa della pandemia bisognerà tuttavia attendere più tempo per vedere gli episodi della quinta parte.

Qualche mese fa, il sito spagnolo aveva anticipato un’indiscrezione molto apprezzata dai fan: Netflix avrebbe già rinnovato la serie per altre due parti. Alla quinta stagione de “La casa di Carta” seguirà dunque la sesta. Le riprese saranno registrate in modo consecutivo, ma le due parti saranno rilasciate in streaming in due tempi diversi, come accaduto per la terza e la quarta stagione.

La casa di carta 5: che cosa accadrà nella quinta stagione?

Durante gli 8 episodi della quarta stagione non sono mancati colpi di scena, drammi e reunion. Dopo aver scoperto che Lisbona era viva, il Professore ha messo in atto il “piano Parigi” per liberarla e portarla all’interno della Banca di Stato per farla ricongiungere con gli altri membri della banda. Nel frattempo i ragazzi hanno dovuto affrontare il capo della sicurezza della Banca, Gandía. Quest’ultimo ha ucciso Nairobi con un colpo di pistola in testa e ha preso in ostaggio Tokyo. La giovane è però riuscita a ferire l'uomo che è stato fermato di nuovo.

La quarta stagione è terminata con un inaspettato colpo di scena. L’ispettrice Alicia Sierra ha trovato il Professore. Nell’ultima scena gli ha puntato una pistola contro.

La casa di carta 5: Alice Sierra è incinta Berlino? Le teorie sull’ispettrice

Alice Sierra ha incuriosito moltissimi appassionati della serie, che hanno notato una certa somiglianza con Tatiana, la moglie di Berlino. C’è chi ritiene che le due donne siano la stessa persona. Questa tesi tuttavia sarebbe smentita soprattutto da dati temporali. Qualcuno però continua a pensare che vi possa essere un collegamento tra la Sierra ed il fratello del Professore, tanto da ipotizzare che Berlino possa essere il padre del piccolo che l’ispettrice porta in grembo.

La casa di carta 5: anticipazioni e uscita

A causa dell’emergenza Coronavirus non è possibile iniziare le riprese della quinta stagione. Questo provocherà un inevitabile ritardo nel rilascio in streaming degli episodi. Non sono ancora trapelate indiscrezioni sulla trama della quinta parte. I componenti della banda non sono ancora riusciti ad uscire dalla Banca di Stato ed il Professore è alle prese con Alicia Sierra che lo ha trovato. C’è chi ipotizza che l’ispettrice possa diventare loro complice.

La casa di carta 5: in arrivo uno spin-off su uno dei protagonisti?

In occasione del Festival Internazionale del Cinema di Almería il regista della serie, Jesús Colmenar, aveva confermato la produzione della quinta stagione e aveva riferito che Netflix starebbe lavorando ad uno spin-off su uno dei protagonisti. “Dire su chi mi potrebbe costare la vita” aveva ironizzato, confermando implicitamente il lavoro.

La casa di carta 5: cast

Il pubblico si era affezionato moltissimo a Nairobi, interpretata da Alba Flores, che è stata freddata con un colpo di pistola in testa da Gandìa nella quarta stagione. Tutti vorrebbero rivederla, ma non si sa ancora se la produzione deciderà di creare dei flashback nei nuovi episodi per farla rivedere.

Gli spettatori non si sono invece affezionati a Gandìa (interpretato da José Manuel Poga), che dopo aver ostacolato in tutti i modo i piani della banda, è stato catturato di nuovo. Lui sarà inevitabilmente presente nella quinta stagione e non si esclude che possa mettere ancora i bastoni fra le ruote al piano del Professore. Non piace e non mancherà nella quinta parte Arturo, interpretato da Enrique Arce, che nell’ultima stagione ha perso ogni tipo di consenso.

Torneranno ovviamente il Professore (interpretato da Álvaro Morte), Raquel Murillo “Lisbona” (Itziar Ituño), Tokyo (la bella Úrsula Corberó), Rio (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente), Stoccolma (Esther Acebo), Helsinki (Darko Peric), Palermo (Rodrigo De La Serna), Bogotà (Hovik Keuchkerian), Marsiglia (Luka Peros), Manila (Belén Cuesta), Alicia Sierra (Najwa Nimri).