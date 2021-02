Live non è la D'Urso stop: Mediaset tra l'ascesa di Signorini, il ritorno di Bonolis e la clausola De Filippi

Live non è la D'Urso chiuderà a fine marzo (decisione comunicata dal Comunicato Esecutivo di Mediaset, di cui fanno parte Piersilvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, a Mauro Crippa), ma potrebbe anche non ripartire a settembre. Il programma di Barbara D'Urso quest'anno a livello di ascolti tv ha avuto uno share tra il 12% e il 14% (la puntata di domenica 21 febbraio ad esempio, in onda dalle 21.50 al'1.24, ha fatto 2.022.000 spettatori con il 12.2% di share, mentre la settimana prima erano stati 2.038.000 spettatori sempre con il 12%). In una fascia, va detto, molto competitiva che ha visto la riscossa di Fabio Fazio - il trasloco di Che tempo che fa su Rai3 si è rivelato un successo (il programma ha ottenuto ottimi numeri Auditel con il boom a inizio febbraio quando Obama è stato ospite: 3.543.000 telespettatori con il 13.2%) - e il dominio delle fiction di Rai1: senza tornare troppo indietro, domenica scorsa c'è stato l'esordio boom di Lolita Sottobosco (la fiction con Luisa Ranieri che fa numeri degni del Commissario Montalbano del marito Luca Zingaretti) che ha preso il testimone da Mina Settembre con Serena Rossi. Senza dimenticare Massimo Giletti e il suo zoccolo di pubblico che segue sempre Non è l'Arena su La7.

La decisione di stoppare il programma ufficialmente nasce dal fatto che lo studio di Live dovrà essere usato per la nuova edizione di Scherzi a Parte e traslocare il programma della D'Urso in un altro studio porterebbe costi che Mediaset, in tempi di crisi economica per la pandemia di covid, preferisce non sostenere. In autunno si vedrà poi cosa deciderà il Biscione in vista dei prossimi palinsesti (anche se Dagospia giura che "la trasmissione non ripartirà neanche a settembre").

Intanto c'è questa 'interruzione'. Con buona pace di Nicola Zingaretti, che nelle scorse ore si era speso su Twitter per Barbara D'Urso ("In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!") prestando il fianco alle ironie dei social. Qualcuno ha fatto notare che il social media manager del segretario del Pd, Carlo Guarino, compariva in una foto pubblicata proprio da Barbara D’Urso su Instagram la scorsa estate: nel post si vede la conduttrice sorridente il riva al mare con alcuni amici, tra cui appunto Guarino. Ma, al di là dell'amicizia tra i due, il dato di fatto è che le parole di Zingaretti mostrano una grande stima nei confronti della conduttrice Mediaset.

Se Luca Zingaretti è sceso in campo per la D'Urso, anche Rocco Casalino l'ha elogiata in diretta nel corso del programma domenica sera. “Le domande veramente difficili sul Covid le ha fatte la d’Urso”, ha detto l'ex portavoce di Giuseppe Conte. “Quando facevi le puntate andavamo in panico. E perdevamo punti nei sondaggi”. Così invece non ha fatto Matteo Salvini, che è stato molte volte protagonista delle trasmissioni di Barbara D'Urso. Il segretario della Lega - secondo quanto ha riportato Dagospia - ha lasciato al suo guru social, Luca Morisi, 'approvare' il tweet di Zingaretti in chiave pro-Barbarella.

Al di là del discorso legato agli ascolti tv, "la vera spina nel fianco di Barbara D'Urso in Mediaset si chiama Maria De Filippi. Ma da dove nasce la rivalità tra le due? Tutto è iniziato quando Maria "la Sanguinaria" ha chiesto e ottenuto dal "Biscione" una clausola nel suo contratto che proibisse alla D'Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Una separazione netta", ha scritto Dagospia.

Dunque la primavera 2021 vedrà una Barbara D'Urso in campo 'solo' nel pomeriggio di Canale 5 senza la striscia serale: Pomeriggio Cinque ha buonissimi numeri (viaggia sopra al 16%) nella sua battaglia quotidiana contro La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai1. E con un Grande Fratello Nip (i cui numeri erano buoni) che al momento non ha una collocazione nel palinsesto Mediaset (il tempo per rimediare c'è...). Gli ottimi risultati in termini di ascolti tv da parte di Alfonso Signorini con il suo Gf Vip (e con il merito di aver assemblato un ottimo cast: da Tommaso Zorzi a Dayane Mello, senza dimenticare Stefania Orlando, Giulia Salemi Franco Oppini ed Elisabetta Gregoraci solo per fare qualche nome) hanno portato il reality di Canale 5 ad un prolungamento sino al primo marzo mentre inizialmente avrebbe dovuto essere chiuso a inizio dicembre. Subito dopo partirà l'Isola dei Famosi di Ilary Blasi (da giovedì 11 o venerdì 12 marzo: andrà in onda due volte a settimana - lunedì e venerdì - il cui numero di puntate non è stato ancora confermato) e per il prossimo autunno tutto sembra portare a un ritorno del Grande Fratello Vip (6) dove già si fa il nome di Amedeo Goria: l'ex marito di Maria Teresa Ruta non è potuto partire per l'Isola a causa di un piccolo problema fisico ed è in pole per entrare nella Casa di Cinecittà.

Intanto ad aprile Mediaset al posto di Live non è la D'Urso schiererà un re degli ascolti tv del calibro di Paolo Bonolis che proporrà la versione in prime time di Avanti un altro (che partirà domenica 11 aprile su Canale 5,, mentre dall'8 marzo inizia la fascia nel preserale): ha iniziato in queste ore le registrazioni del programma e nella prima puntata si gioverà di alcuni protagonisti proprio del Grande Fratello Vip 5. In studio con il conduttore e Luca Laurenti ci saranno Matilde Brandi, Mario Ermito, la contessa Patrizia De Blanck, Giacomo Urtis e Francesco Oppini (e tra gli opinionisti Antonella Elia e Cristiano Malgioglio).