Martedì, 7 luglio 2020 - 16:27:00 Madonna in topless, selfie esplosivo in bagno: un dettaglio non sfugge ai fan Madonna torna a provocare con un selfie in bagno: indossa solo uno slip nero e...

Madonna Madonna selfie esplosivo in topless: indossa solo uno slip nero e un cappello, ma... Durante la quarantena Madonna ha deliziato i fan con scatti provocanti a sensuali. Ora è tornata su instagram con un selfie scattato in bagno, che la immortala in topless. Un dettaglio non è sfuggito ai fan: la stampella. Madonna è caduta a marzo durante un concerto infortunandosi il ginocchio. Non è ancora guarita completamente ed è costretta ad utilizzare stampella e tutori. "Tutti hanno una stampella” commenta la pop star americana, mostrando il suo fisico tonico a 61 anni e indossando solo uno slip nero abbinato al cappellino. Madonna topless

Madonna è stata di recente al centro di numerose critiche per aver partecipato alla festa di compleanno del fotografo Stephen Klein senza indossare la mascherina. Secondo diverse indiscrezioni non è state rispettata neanche la distanza di sicurezza e sulla torta era presente la scritta "Covid". "Quando risultate positivi agli anticorpi, significa che AVETE avuto il virus – ha replicato Madonna - che io chiaramente ho fatto mentre ero malata alla fine del mio tour a Parigi oltre 7 settimane fa insieme a molti altri artisti del mio spettacolo, ma all’epoca pensavamo tutti di avere un’influenza molto grave”.