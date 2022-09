Milano Fashion Week: Chiara Ferragni scalzata dalla Top 10 influencer MFW

Milano, chi sono i dieci influencer che rubano la scena alle passerelle della MFW

I riflettori della moda, questa settimana, sono tutti puntati sulla Milano Fashion Week. Il monitoraggio a cura di Talkwalker, multinazionale leader globale nella Consumer Intelligence, sta monitorando brand, eventi, celebrità e influencer a livello globale in termini di presenza e interazioni sui social e web.

Ad esempio l'attore, il modello e il cantante sudcoreano Lee Min-Ho è la celebrità più conversata sui social in questi giorni. Il 35enne vanta 30 milioni di followers su Instagram, che diventano 95 milioni aggiungendo Facebook e Weibo, probabilmente ancora non così noto alle nostre cronache, è un invero una massiva superstar in Corea del Sud, dove è diventato l’attore locale più famoso al mondo grazie al seguitissimo fantasy romantico "Legend of the Blue Sea".

La star coreana è seguita dalla modella brasiliana Alessandra Ambrosio e Kanye West. A seguire c'è Heidi Klum, l’attrice canadese Shay Mitchell, recentemente protagonista della serie "Pretty Little Liars", la popstar Lily Allen al sesto posto provvisorio, che precede le super top Bella Hadid, Vittoria Ceretti, Emily Ratajkowski. Infine, la classifica dei primi 10 è chiusa dal cantautore sudcoreano Jaehyun. A gran sorpresa, è temporaneamente fuori dalla top ten Chiara Ferragni.