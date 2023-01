Miriam Leone spettacolare in costume si gode l'Africa. FOTO

Miriam Leone in Africa

L’attrice Miriam Leone in Africa per una vacanza post festività natalizie. Diversi gli scatti che la immortalano in tutta la sua grazia. La catanese classe 1985, ormai volto affermato, pubblica una vera e propria cartolina: lei in costume sdraiata sulla sabbia bianca del continente africano.

Miriam Leone è stata vincitrice nel 2008 della 69esima edizione di Miss Italia. Per il suo lavoro di attrice ha ottenuto due Nastri d'argento, un Ciak d'Oro e una candidatura al David di Donatello per la migliore attrice protagonista.