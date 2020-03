Nina Moric e Fabrizio Corona insieme nel letto: lei pubblica la FOTO

Nina Moric e Fabrizio Corona nel letto insieme: lei pubblica la foto e scrive parole dolcissime – FABRIZIO CORONA NEWS

La modella croata e l’ex marito sono riusciti a ripristinare un rapporto armonioso e sereno. La complicità ritrovata emerge nell’ultimo scatto pubblicato da Nina Moric su Instagram.

Il dolce abbraccio ha fatto il giro del web.

Fabrizio Corona e Nina Moric insieme: torna il sereno

Si sono fatti la guerra per anni, muovendosi accuse reciproche. Hanno litigato, poi fatto pace, poi litigato di nuovo. L’amore per il figlio Carlos è però più forte di qualunque cosa e continua a riunirli.

Da qualche tempo Nina Moric e Fabrizio Corona sembrano aver ritrovato la serenità e appaiono spesso insieme. A fine gennaio i due erano stati paparazzati da Diva e Donna mentre andavano insieme a parlare con i professori di Carlos.

Ora lo scatto che conferma la complicità ritrovata è pubblicato dalla stessa modella. Si tratta di un selfie in cui i due si mostrano abbracciati e sereni.

“Hai mai fatto la guerra con gli occhi. Io sì, e ho anche perso perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare” scrive Nina Moric per descrivere la foto. “Allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male. E poi bene, poi male”. La citazione tratta dalla canzone di Matteo Faustini ricorda ciò che hanno vissuto.

Qualcuno si è chiesto se Nina e Fabrizio siano tornati insieme, ma entrambi sarebbero single. La Moric ha di recente chiuso definitivamente la sua storia con Luigi Mario Favoloso, accusato di “averla picchiata”.

L’ex fotografo dei vip e la modella si sono lasciati nel 2007. Hanno poi divorziato nel 2013. Col passare del tempo si sono riavvicinati per il bene di Carlos. “Family first” scrivevano Nina Moric e Corona in commento alle foto che li ritraevano insieme in Puglia due anni fa. Molti fan sperano in un ritorno di fiamma. Cosa accadrà?

Fabrizio Corona sta anche ricostruendo il rapporto con il figlio. Mostra spesso sui social i momenti che trascorre con il figlio. Ha commosso i followers l’ultimo video che li immortala mentre giocano a calcio.