Omaggio alla lingua italiana di Massimiliano Finazzer Flory

Dopo la presentazione in ottobre a Roma alla Camera dei deputati in Palazzo Montecitorio nella Sala della Regina dove Finazzer Flory era accompagnato dal Coro delle voci bianche del Teatro dell’Opera di Roma, si è tenuto questa volta a Milano il recital letterario di Massimiliano Finazzer Flory “Omaggio alla lingua italiana”.Come un funambolo Massimiliano Finazzer Flory recita sulla corda tesa della lingua, dal latino di Virgilio all’assenza di punteggiatura di Marinetti, muovendosi come un performer fa della parola un inno ad una cultura, quella italiana, che da secoli e secoli ci è comprensibile.Nel cuore di Brera nello storico Palazzo Cusani per una serata dedicata ai soci e illustri invitati, alla presenza delle massime autorità militari: il Comandante Militare dell’Esercito Lombardia, Generale di Brigata Alfonso Miro, il Viceprefetto Vicario Andrea Cantadori, il Gen. Pierluigi Solazzo Comandante Provinciale dei Carabinieri, in rappresentanza del Questore Petronzi la dottoressa Martina Cannella, il Ten. Col. Pisani del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, tra gli ospiti anche l’avvocato Antonio Tomassini e il Consigliere del Piccolo Teatro Emanuela Carcano.La lingua italiana è un’opera d’arte anticipa Massimiliano Finazzer Flory all’estero l’ammirazione e l’amore verso l’Italia per la sua storia, per la sua cultura si chiama Italofilia. E in Italia? E gli italiani? E le giovani generazioni quante e quali parole italiane hanno e stanno perdendo?Da qui è partito un viaggio tra i padri della lingua italiana per rivivere un’aria di famiglia con onore, coraggio e spirito di servizio.



Servizio realizzato da Nick Zonna