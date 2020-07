Rimini, Vasco si gode l'estate senza concerto... con qualche chilo di troppo

Con l'estate senza concerti causa coronavirus, il settimanale Chi ha sorpreso Vasco Rossi nel godersi le vacanze estive a Rimini... con qualche 'chiletto' di troppo. Il cancante alloggia al Gran Hotel nella suite che è stata di Federico Fellini. Niente mare però. Per Rossi solo tanto relax in piscina e lunghe pedalate per ritrovare la forma fisica. L'artista in questi mesi si è un po' 'rilassato'. Il tutto dopo aver trascorso la quarantena a Bologna. Nel mentre Rossi sta lavorando con un gruppo stretto di collaboratori a nuovi progetti. Le date del nuovo tour "Se ti potessi dire" sono state rinviate a giugno 2021 per via della pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.