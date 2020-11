SAINt JHN, un miliardo di stream per il rapper con Roses

Dopo aver dominato le classifiche italiane e internazionali diventando uno dei brani più “shazammati” di quest’anno, il singolo multiplatino “ROSES” (IMANBEK REMIX) del rapper, cantautore e produttore SAINt JHN in collaborazione con uno dei producer più richiesti del momento, IMANBEK, ha raggiunto 1 miliardo di stream su Spotify!

Per il produttore kazako IMABEK il 2020 è stato un anno straordinario: grazie al remix di “ROSES”, diventata una hit mondiale, è riuscito a raggiungere in poco tempo la notorietà su scala internazionale.

Pubblicato nel 2019, il remix di “Roses” ha raggiunto il vertice delle classifiche mondiali, le radio e le playlist. Dalla sua pubblicazione a oggi, il brano ha ottenuto certificazioni platino e multiplatino in Italia (doppio platino), Germania, Francia, Regno Unito e la certificazione oro negli Stati Uniti, dove ha raggiunto la #1 nella classifica Billboard Hot Dance / Electronic Songs, facendo così di Imanbek il primo producer proveniente dall’Europa dell’Est a raggiungere la Top 5 della classifica Billboard Hot 100. Inoltre il brano, definito dal Rolling Stone come “la canzone dell’estate del 2020”, è rimasto alla #1 della classifica Global Shazam Top 100 chart per 13 settimane consecutive.

“ROSES” (IMANBEK REMIX) è accompagnato da un videodiretto dalla regista russa Taisia Deeva (https://www.youtube.com/ watch?v=jOMHWVv0xX4 ), i cui cortometraggi d'autore l'hanno vista vincere premi in diversi festival cinematografici internazionali in Italia, Spagna, Australia e Russia.

La versione originale di “Roses” è stata inizialmente pubblicata dal rapper, cantautore e produttore newyorkese SAINt JHN. Noto per la sua abilità nel fondere generi musicali diversi, SAINt JHN ha iniziato la sua carriera nel 2010 scrivendo musica per artisti come Beyoncé, Kiesza, Usher e Gordon City, fino a pubblicare nel 2018 il disco di debutto “Collection One”, dove è incluso “Roses”. Il brano originale segna un passo importante nella discografia di SAINt JHN, che ha preso nuova vita con il remix uptempo di IMANBEK.

IMANBEK (all’anagrafe Imanbek Zeikenov) è uno dei produttori più acclamati di quest’anno. Dopo il successo del remix di "Roses", originariamente realizzato come bootleg non autorizzato quando lavorava per la ferrovia nazionale del Kazakistan, Imanbek ha pubblicato una serie di produzioni collaborando con nomi di spicco tra cui Marshmello, Usher, Afrojack, Martin Jensen e tanti altri, dimostrando di essere uno degli artisti emergenti più rilevanti del nuovo decennio.