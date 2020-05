Sanremo 2021, Chiara Ferragni in corsa per la conduzione secondo i bookmakers

Molti gli eventi bloccati o cancellati a causa dell’emergenza mondiale per la pandemia di coronavirus, tra concerti e manifestazione televisive. Anche per il Festival di Sanremo 2021 ci sono molte perplessità, in quanto potrebbe subire modifiche nella location e nella gestione della gara. Ma il sindaco dichiara che “nessuno mette in dubbio che il Festival 2021 si svolga e che abbia luogo nell’unico posto dove è possibile, Sanremo. Questi sono i punti di partenza”. Intanto i bookies, secondo quanto riporta Agimeg, scommettono sulla conduttrice donna che solcherà il palco dell’Ariston il prossimo anno.

Le favorite in lavagna BetFlag, a quota 7.00, sono Paola Cortellesi, Maria De Filippi, Michelle Hunziker, Virginia Raffaele e Micaela Ramazzotti.

Possibile anche che la protagonista femminile sia l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, eventualità che si gioca a 9.00, e lo stesso vale per il bis consecutivo di Diletta Leotta e per Alessandra Mastronardi. A quota 15.00 ci sono invece Antonella Clerici, Diana Del Bufalo, Elisabetta Gregoraci, Bianca Guaccero e Vanessa Incontrada.