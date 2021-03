Sanremo 2021, i Maneskin trionfano davanti a Fedez-Michielin e Ermal Meta

I Maneskin vincono il Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni, davanti a Fedez-Michielin con Chiamami per nome, al terzo Ermal Meta con Un milione di cose da dirti.

Sanremo 2021, Damiano dei Maneskin, "non e' possibile"

I Maneskin all'annuncio della vittoria si abbracciano, piangono. Damiano sembra quello piu' sorpreso e continua a ripetere "Non e' possibile, non e' possibile".

Sanremo 2021: Maneskin, dedicato al prof che diceva 'zitti e buoni'

"Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni". e' il primo commento dei Maneskin sul loro profilo social dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2021.

SANREMO 2021: FERRAGNI CHIEDE VOTI A FOLLOWERS PER FEDEZ, SUL WEB MONTA LA POLEMICA

Chiara Ferragni "scatena l'inferno", e su Instagram chiede aiuto ai suoi 23 milioni di followers per votare il marito Fedez, in gara a SANREMO con Francesca Michielin. Sul web monta la polemica: moltissimi utenti protestano a gran voce, facendo notare che nessuno degli altri concorrenti in gara può contare su un bacino così vasto di voti cui attingere. "CHiara Ferragni ha pubblicato letteralmente diciannove stories e tre post, di cui uno con Leone, in cui invita a votare Fedez. Ogni nostro tentativo di far salire qualcun altro sul podio sarà inutile", scrive un utente. "Devono vincere le canzoni migliori, non quelle che hanno più followers!", scrive qualcuno. "Ho buttato 50 centesimi. La Ferragni ha detto ai suoi followers di votare suo marito. Ciaaaao", scrive un'altra. Le fa eco un altro utente: "Dall'alto dei miei 128 followers, faccio un appello ai 23 milioni di seguaci della Ferragni: toglietele il follow", invita. "Certo che se votano i fan di Chiara Ferragni sappiamo già chi sarà il vincitore, potevamo risparmiarci l'esibizione di Renga e Bugo", sdrammatizza qualcun altro. Ma c'è anche chi difende l'imprenditrice digitale: "Non capisco la polemica: non dovrebbe invitare i followers a votare per il marito?", scrive qualcuno.

Francesca Michielin e Fedez (Lapresse)



SANREMO 2021: CODACONS, 'APPELLO FERRAGNI VIOLA PAR CONDICIO, GARA A RISCHIO ANNULLAMENTO'

Il Codacons "vigilerà sull'andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa", per verificare se l'appello di Chiara Ferragni a votare il marito Fedez in gara a SANREMO con Francesca Michielin possa incorrere in qualche violazione. Lo afferma l'associazione all'Adnkronos, e spiega: "Il regolamento del festival prevede la par condicio per tutti gli artisti in gara, e se questa viene violata da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale della kermesse, la stessa classifica rischia di essere annullata". Utilizzare dunque "un bacino di utenza di 23 milioni di follower per favorire un artista a discapito degli altri potrebbe determinare una violazione sia del regolamento del festival che delle delibere Agcom, ed in tal senso, in caso di votazioni anomale attraverso il televoto il Codacons avvierà le dovute azioni legale per annullare la classifica finale di SANREMO 2021".

Sanremo 2021, Colapesce-Dimartino quarti davanti a Irama e Willie Peyote

Questa la classifica finale dei Big dal quarto al ventiseiesimo posto

Colapesce Dimartino,

Irama, Willie Peyote,

Annalisa,

Madame,

Orietta Berti,

Arisa,

La Rappresentante di Lista,

Extraliscio feat. Davide Toffolo,

Lo Stato Sociale,

Noemi,

Malika Ayane,

Fulminacci,

Max Gazze',

Fasma,

Gaia,

Coma_Cose,

Ghemon,

Francesco Renga,

Gio Evan,

Bugo,

Aiello,

Random.