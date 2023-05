Striscia la Notizia vs Lilli Gruber: "Da quando una giornalista può fare pubblicità?"

Striscia la notizia vs Lilli Gruber

Striscia la notizia nella puntata dell'8 maggio si è occupata degli orecchini di una nota marca di gioielli (Vhernier) indossati da Lilli Gruber durante il programma Otto e mezzo su La7.

"Per l’Ordine dei Giornalisti è normale che una giornalista professionista come Lilli Gruber faccia pubblicità a una griffe senza incorrere in sanzioni?", scrive il tg satirico di Antonio Ricci sul suo sito annunciando il servizio che sarebbe andato in onda.

Striscia la Notizia aggiunge: "E per Urbano Cairo (editore di La7) è accettabile che uno spazio giornalistico diventi un atelier di moda? Se così fosse anche gli ospiti dovrebbero adeguarsi"