Venezia 77, Università Telematica Pegaso conferma la sua presenza al festival

Per il terzo anno consecutivo la presidential suite dell’Hotel Excelsior ospiterà la Pegaso Lounge, un salotto che accoglierà (per quanto possibile con le restrizioni dovute ai protocolli di sicurezza Covid) le movie star presenti al Lido, con un ciclo di tre talk trasmessi in live streaming sui canali Facebook e Youtube di Pegaso @universitatelematicapegaso – UnipegasoChannel

IL PROGRAMMA

3 settembre 2020 orario 11.00 - 12.00 “Fare innovazione ovvero cogliere nuove opportunità”.

È risaputo che una crisi può produrre benefici se sfruttati nella maniera più intelligente possibile, e che il potere creativo si mostra in soluzioni di difficoltà. Parlare di innovazione è quindi indispensabile in un’ottica di opportunità. In stretto rapporto reciproco con gli sviluppi della ricerca scientifica e delle conoscenze, e quindi con il progresso, l’innovazione è un fattore determinante nella crescita culturale ed economica di un Paese. Fare innovazione significa sostenere il dialogo tra diversi saperi, creando un cambiamento positivo nello stato di cose esistente. Parteciperanno: in collegamento Enrico Mentana, giornalista e direttore del TG LA7 Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso Francesco Fimmano’,direttore scientifico Università Telematica Pegaso dalla Pegaso Lounge Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema Modera: Barbara Carfagna, giornalista L’incontro sarà trasmesso anche su Open (Gruppo Cairo).

4 settembre 2020 orario 15.00 - 16.00 “Intelligenza artificiale e creatività”.

L’intelligenza artificiale è ormai entrata a far parte delle nostre vite, spesso la utilizziamo senza rendercene conto. Dal Cinema alle pubblicità, come utilizziamo gli algoritmi intelligenti? Come utilizzano l’intelligenza artificiale grandi aziende come Netflix o Amazon? Come viene utilizzata dai creativi? L’intelligenza artificiale supererà mai le capacità del cervello biologico? “aumenterà o diminuirà la nostra sostenibilità ambientale?” Il dibattito è aperto. Parteciperanno: dalla Pegaso Lounge Carlo Alberto Pratesi e Andrea Geremicca, EISS European Institute for Innovation & Sustainability Francesco Pannofino, attore in collegamento Riccardo Di Pasquale, produttore cinematografico, televisivo e musicale (Fenix Entertainment) Modera: Carlo Massarini, Giornalista e conduttore televisivo

5 settembre 2020 orario 11.00 - 12.00 “Il cinema di oggi e di domani” con la presentazione in anteprima di Maestre – i mestieri del cinema al femminile, serie di video-masterclass realizzata dal David di Donatello"

L’industria dell’intrattenimento è in crisi, non c’è bisogno di troppi giri di parole per spiegare il perché. Sale chiuse, produzioni sospese e rinviate a data da stabilirsi. Cosa resta e cosa cambierà per cinema e intrattenimento nel post Covid? Una riflessione sullo scenario della fabbrica del cinema e sulla sua completa ripresa che ci auguriamo essere prossima e felice. Durante l'incontro verrà presentato in anteprima il teaser-trailer della video serie Maestre - I mestieri del cinema al femminile, un nuovo progetto realizzato dall’Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello. Le prime 4 masterclass racconteranno, grazie a dei serrati faccia a faccia arricchiti da scene di lavorazione e set, quattro diverse personalità e professionalità del nostro cinema. Parteciperanno: dalla Pegaso Lounge Claudia Gerini, attrice Piera Detassis, Presidente e Direttore artistico dell'Accademia del cinema italiano - premi David di Donatello Valentina Castellani Quinn, produttrice (Quinn Studios Entertainment) Lyda Patitucci, regista (protagonista di Maestre) Gaia Bussolati, artista effetti visivi (protagonista di Maestre) Modera: Alessandra De Luca, giornalista