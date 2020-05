WakeUpcall: vi raccontiamo i nostri tour on the road in giro per il mondo

I WakeUpCall sono una rock band capitolina dai tratti decisi. Amano definirsi “vintage” per una predisposizione a coniugare la loro musica e la passione dei viaggi, in lunghi tour in giro per il mondo alla vecchia maniera, come facevano le band degli anni ’70. Quattro eccellenti musicisti che con più di 400 date, dieci anni di attività e moltissimi fans soprattutto in Russia, oggi si raccontano per noi con ironia e sagacia. I WakeUpCall sono: Tommaso Forni, frontman e chitarra, Oliviero Forni, chitarre, Francesco Tripaldi, basso e Antonio Aronne batterista e fonico del gruppo. Musicisti eccellenti hanno spaziato col loro rock fino alla musica classica, con un singolo “If Beethoven Was a Punk”, diventato anche un fumetto e un opera teatrale. All’inizio del 2020 hanno pubblicato una cover in chiave rock di “Nel blu dipinto di blu” di Modugno, diventata la colonna sonora dell’iniziativa del MEI per intitolare il teatro Ariston di Sanremo a Modugno nell’occasione del 70° anniversario del Festival. E’ uscito da poco il primo singolo in italiano “Tu Non Ascolti Mai” con il quale sono stati selezionati a Sanremo Giovani nei primi sessanta tra più di 800. Oggi il brano sta ricevendo tanta attenzione da parte degli addetti ai lavori ed è in ascesa nella classifica degli artisti indipendenti più trasmessi dalle radio italiane, superando anche le loro aspettative.





Antonio i tour sono spesso in paesi lontani, i WakeUpCall, romani e amanti del buon cibo, cosa mangiano?

Per me è importante nutrirsi: devo mangiare altrimenti, non ragiono. Ero un appassionato di Mc Donald e di schifezze da fast food, mentre Olly e Francesco sono sempre stati molto più salutisti. Tommaso è un caso a parte e per certi versi, il numero uno. Lui riesce a chiedere una carbonara in Svizzera o in Cina, trovandoci anche dei difetti. Tommy che parla un inglese perfetto, s’infila in cucina e disquisisce magari con un cuoco russo, stupendosi di non essere capito, quando si sforza di chiedere che non ci sia del cetriolo nel piatto che ha appena ordinato, battaglia che perde regolarmente. Ho bellissimi ricordi di stinchi di maiale alle due di notte con vodka in Russia, il sollievo per aver evitato il cane in Cina ma anche il disgusto per la medusa che sembrava una sorta di big babol croccante. Francesco ed io, unici fumatori, siamo costantemente alla caccia di un buon caffè e lui, ovunque intraveda una macchina italiana, ci si butta nella speranza di trovare qualcosa che almeno somigli vagamente a un buon espresso. Impresa quasi impossibile. Devo dire che in Russia abbiamo mangiato invece un’ottima pizza italiana!

Francesco, Trip, avete un bell’album di ricordi con momenti vissuti da star e situazioni tragicomiche ormai diventate leggenda. Vuoi raccontarcene qualcuna?

Momenti da ricordare ce ne sono molti, on the road non sempre tutto va come deve e quando si parte, si mette in conto ogni genere d’imprevisto, che noi abbiamo collezionato in abbondanza. Dal driver, in Russia, che ogni volta si perdeva portandoci stremati alla tappa successiva, o quando dopo una giornata di attesa, poco prima della nostra esibizione, scoppiò un temporale e finimmo per suonare a notte fonda e fradici. In Turchia in uno scalo a dir poco improbabile, ci hanno perso le valigie con tutti gli strumenti, eravamo invitati a un festival importante e abbiamo dovuto accontentarci di strumenti prestati. In Cina, poi si passa da aeroporti e stazioni incredibili, a zone completamente rurali con panorami molto diversi e problematiche assurde. L’anno scorso a Maggio siamo stati a un festival in Ucraina dove, però, ci siamo sentiti delle vere star: hotel incredibile, autista, backstage e per una volta siamo arrivati sul palco freschi e riposati.





Tommy tu sei l'unico single della band. E’ una scelta o conseguenza dell’essere parte di una rock band? E’ vero che quando si è in tour ci sono stuoli di groupie sotto il palco?

Magari. Purtroppo questa storia delle groupie è una favola. Una dolce favola in cui credevo a quindici anni quando ho deciso di intraprendere questa strada. La favola delle groupie ha influito sulla mia scelta? Potrebbe aver ricoperto un ruolo significativo. Per scoprire poi che forse negli anni ‘70 e ‘80 era vera, ma nel 2020 se suoni in una band rock sei meno sfigato (di un gradino eh) del poeta, ma sicuramente più sfigato del pittore. Se la serata va bene e c'è tanta gente, capita sicuramente di avere persone che vogliono farsi una foto o chiacchierare con noi, ma questo stuolo di giovani vergini mezze nude che ti saltano addosso ancora non l'ho mai visto, purtroppo. Questa favola però non mi ha reso la vita sicuramente facile, qualche anno fa avevo anch’io la mia bellissima ragazza, ma era gelosissima. Era gelosa, anche se suonavamo al pub di Pizzo Calabro con sette ubriaconi (tutti maschi) come pubblico. Quando partivo, la situazione diventava pensate, gli altri si ricordano di tour in cui ho passato il tempo al telefono a litigare, strillare o cercare di calmarla. Una volta in quattordici giorni sono stato lasciato per telefono più o meno venti volte e poi è finita davvero. Insomma, sono single... questa è la notizia.