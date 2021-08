Afghanistan, talebani a Kabul. "La transizione sarà pacifica"

I talebani sono entrati a Kabul. Nella capitale afghana si sentono spari e sono in corso combattimenti. E' quanto riportano gli abitanti della città.

"L'Emirato islamico ordina a tutte le sue forze di attendere alle porte di Kabul, di non tentare di entrare in città". Lo scrive su Twitter Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani. I residenti confermano però la presenza di "combattenti talebani armati nel nostro quartiere" anche se al momento, secondo un abitante della zona est della capitale non ci sarebbero combattimenti.

I talebani hanno ordinato ai loro combattenti di evitare violenze a Kabul e consentire un passaggio sicuro a chiunque decida di andarsene. Lo riporta il sito della Reuters, citando un leader talebano a Doha.

I talebani erano già arrivati a Jalalabad, l'ultima grande città dell'Afghanistan. Lo apprende l'Afp da un residente che ha confermato una rivendicazione sui social media fatta dai talebani. "Ci siamo svegliati questa mattina con le bandiere bianche dei talebani in tutta la città. Sono entrati senza combattere", ha detto la fonte. I talebani sono entrati a Jalalabad, nell'Afghanistan orientale, domenica mattina, senza colpo ferire, hanno confermato i residenti. Gli insorti hanno rivendicato l'azione: "Pochi istanti fa, i mujaheddin sono entrati a Jalalabad, la capitale della provincia di Nangarhar. Tutti i quartieri sono ora sotto il loro controllo", ha detto Zabihullah Mujahid, uno dei loro portavoce. Oltre a Kabul,restano sotto il controllo del governo una manciata di città minori, sparse e lontano dalla capitale, e senza grande valore strategico. In soli dieci giorni i talebani hanno preso il controllo della maggior parte del Paese raggiungendo le porte di Kabul, ora completamente circondata.

Il presidente afghano Ashraf Ghani sta tenendo colloqui con l'inviato speciale Usa, Zalmay Khalilzad e alti funzionari della Nato. Lo riferisce il palazzo presidenziale, citato da Sky News.

Il ministro dell'Interno afghano ad interim, Abdul Sattar Mirzakwal, ha garantiro che Kabul non sara' attaccata e che la transizione avverra' in modo pacifico. Lo riporta l'emittente locale Tolo News. Il ministro ha assicurato che l'esercito governativo garantira' la sicurezza della capitale.

Non e' prevista l'evacuazione dell'ambasciata russa a Kabul, i diplomatici continuano il loro lavoro. Lo ha comunicato Zamir Kabulov, inviato speciale del presidente russo per l'Afghanistan, direttore del secondo dipartimento dell'Asia al ministero degli Esteri russo. L'evacuazione non e' pianificata. Sono in contatto diretto con l'ambasciatore, che col nostro personale continua a lavorare", ha detto Kabulov.