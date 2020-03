Coronavirus, altri 69 decessi la Spagna si avvicina a quota 5 mila morti

Coronavirus, la Spagna si avvicina a quota 5 mila morti per coronavirus

Il numero dei decessi è cresciuto di 769 unità a 4.858 nelle ultime 24 ore. Il numero dei morti in seguito alla diffusione del coronavirus torna ad aumentare in Spagna con 769 vittime indicate nelle ultime 24 ore. Il bilancio totale dei morti sale così a 4.858. Lo scrive el Pais. Contagiati anche 10.000 operatori della sanità, lo riporta il sito di El Mundo sottolineando che, secondo gli ultimi dati, i casi del personale nella sanità positivo al coronavirus sono 9.444.

La sanità spagnola è arrivata in ritardo ad affrontare l'emergenza: mancano dispositivi di protezione, mascherine, posti in terapia intensiva e respiratori. Mancano anche i tamponi.

Coronavirus: a Italia e Spagna i respiratori donati dal Papa

Nel giorno in cui la Chiesa universale prega insieme a Papa Francesco, in piena emergenza Coronavirus, il gesto di donare 30 respiratori acquistati nei giorni scorsi all'Elemosineria Apostolica assume un significato del tutto particolare. E' l'espressione concreta di un sentire comune, è la volontà del Pontefice di tendere una mano a chi ha bisogno, è la carità cristiana.