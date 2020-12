Argentina, morto l'ex ct Sabella: si era sentito male per Maradona

Argentina, è morto l'ex ct della nazionale Sabella

Alejandro Sabella, l'ex allenatore della nazionale argentina e protagonista dei Mondiali del 2014, persi in finale contro la Germania, è morto ieri all'età di 66 anni. Sabella soffriva di cuore e aveva anche avuto un malore alla notizia della morte di Diego Armando Maradona. "Oggi abbiamo perso un grande giocatore, allenatore e una brava persona, un gentiluomo", ha detto l'Afa, la Federcalcio argentina, in un comunicato. Secondo i media locali l'ex centrocampista era in cura per problemi cardiaci, renali e respiratori in una clinica di Buenos Aires da quasi due settimane. "Alejandro era una grande persona, inoltre era un professionista eccezionale che ha lasciato un segno nella mia carriera e da cui ho imparato molto", ha scritto su Instagram l'attaccante argentino del Barcellona Lionel Messi. "Alejandro Sabella era un uomo di dignità, convinzione e principi, ed è così che si è mostrato in campo come giocatore e come allenatore", ha scritto in un tweet il presidente dell'Argentina Alberto Fernandez.