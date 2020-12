Auto contro pedoni a Treviri. Morti e feriti. Arrestato un 51enne

Una Range Rover nera guidata , da un uomo di 51 anni, ha investito diverse persone in una zona pedonale a Treviri, nel sud-ovest della Germania. Secondo il portavoce della polizia di Treviri, Karl-Peter Jochem, l’uomo ha percorso la zona pedonale con il suo Suv “investendo a caso” le persone. Sempre a detta del portavoce della polizia, “non vi è più pericolo” anche se tutto il centro cittadino rimane “blindato”. La persona che era alla guida dell’automobile è stata arrestata ed ha opposto resistenza al momento dell'arresto.

Ci sono almeno 15 feriti ed è stata confermata la morte di due persone ma in realtà il bilancio potrebbe essere più grave di quanto affermato fino ad ora infatti, la polizia tedesca – per bocca del portavoce Karl-Peter Jochem - parla adesso di “diversi morti” e “un numero elevato di feriti gravi e gravissimi”. Il sindaco di Treviri, Wolfram Leibe, durante un primo incontro con i giornalisti ha dovuto lottare con le lacrime: “Ho visto immagini dell’orrore. C’era una scarpa da ginnastica per terra, la bimba a cui apparteneva è morta”.

Il sindaco precisa che "è stato un folle attacco omicida” quello che oggi ha vissuto Treviri. Ma ufficialmente la dinamica e le cause dell’episodio “ancora non sono chiare”. Alla Bild il direttore della sala stampa della polizia di Treviri, Uwe Konz ha detto:“Non siamo ancora in grado sui moventi di quanto avvenuto, se si tratti di terrorismo e qualcosa di analogo”.

Alla popolazione le autorità cittadine hanno lanciato un appello nel quale affermano che “a causa della particolare situazione operativa, evitate assolutamente il centro della città”.

A quanto riferisce il portale di notizie ‘Lokalo’, l’autista del Range Rover nero avrebbe percorso il centro cittadino ad oltre 70 chilometri orari, tra l’altro passando anche per una delle vie più affollate per lo shopping natalizio, la Simeonstrasse, che si trova vicino alla Porta Nigra. La scena è di feriti gravi che giacciono a terra e negozi danneggiati nelle numerose immagini e video che circolano sui social media. A quanto afferma il Triersche Volksfreund, un testimone oculare parla di un Range Rover Suv che percorreva la zona a tutta velocità e che all’impatto “si sono viste persone volare in aria”. Secondo quanto riferito dalla Bild che cita altri testimoni oculari, l'autista sarebbe stata una donna mentre la Frankfurter Allgemeine scrive che l'arresto è avvenuto in una zona compresa tra la stazione centrale e la Porta Nigra. La polizia della Renania Palatinato si appella comunque alla cittadinanza “a non diffondere speculazioni.

La governatrice del Land della Renania Palatinato, Malu Dreyer, è attesa oggi stesso a Treviri e si dice “sconvolta” di quanto accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, l’autista del Range Rover scuro che è piombato sulla folla in centro sarebbe originario del distretto di Treviri-Saarburg. A quanto afferma la Bild, si tratterebbe di una donna. Una prima conferenza stampa delle autorità e degli inquirenti è prevista nel tardo pomeriggio.