Beirut, a fuoco 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio. Esplosioni: 78 morti

Inferno a Beirut dopo che vanno a fuoco 2.750 tonnellate di ammonio. Sale il bilancio delle vittime in Libano dopo le terribili esplosioni di ieri, nella zona del porto della capitale libanese, esplosioni che hanno dilaniato la città: sarebbero almeno 78 i morti, secondo quanto riportato dall'emittente Al Jazeera, e oltre 4000 i feriti, molti dei quali in condizioni gravissime.

Dopo che il premier libanese, Hassan Diab ha confermato le voci che si erano rincorse per l'intera serata e cioè che la terrificante esplosione è stata causata dall'esplosione di 2.750 tonnellate di ammonio, il ministro della salute libanese Hamad Hasan ha consigliato a chiunque possa di andare via dalla città. Hasan - citato dai media locali - ha affermato infatti che materiali pericolosi sprigionatisi nell'aria dopo le deflagrazioni potrebbero avere effetti a lungo termine mortali.





L'onda della potente deflagrazione ha investito un'estesa area della città, distruggendo diversi edifici. E' stata avvertita in tutta la capitale libanese, provocando scene di panico tra i cittadini, a Nicosia (Cipro), a 240 chilometri (150 miglia) di distanza e sono state registrate dai sismologi come l'equivalente di un terremoto di magnitudo 3,3.

My brother sent me this, we live 10 KM away from the explosion site and the glass of our bldgs got shattered. #Lebanon pic.twitter.com/MPByBc673m