Biden al Congresso: “Gli Stati Uniti si muovono, non fermiamoci adesso”

Nel primo discorso davanti al Congresso degli Stati Uniti, il presidente Joe Biden ha difeso con forza il governo federale e i suoi ambiziosi piani per un maggior welfare e gli investimenti nelle infrastrutture. Investimenti da quattro trilioni di dollari.

"Gli Stati Uniti si muovono in avanti, non possiamo fermarci adesso” ha detto Biden in un Congresso diverso dal solito. I 1.600 ospiti sono stati ridotti a circa 200 con un rafforzamento della sicurezza lungo tutto il perimetro del Campidoglio.

Con al fianco per la prima volta due donne, il presidente della Camera, Nancy Pelosi e il vicepresidente del paese, Kamala Harris, il democratico, in un intervento di circa un’ora ha ribadito che “l'economia del gocciolamento non ha mai funzionato. È ora di farlo crescere dal basso ”.

Un Biden ottimista ha confermato che “L'America è di nuovo in movimento con la capacità di trasformare il pericolo in possibilità e la crisi in opportunità, dopo una pandemia che ha causato più di 500.000 vittime nel paese. Ma abbiamo creato 1,3 milioni di posti di lavoro in soli tre mesi e difeso la povertà infantile”.

In un momento complicato del paese Biden ha deciso di lanciare un pacchetto di stimoli e riforme strutturali di grande rilevanza sociale: a marzo un piano di salvataggio di 19 miliardi; poi un piano infrastrutturale da 2,3 miliardi e adesso un nuovo programma per le famiglie e l’istruzione pubblica di altri 1,8 miliardi.

E i soldi per finanziarli li vuole trovare con più risorse per combattere l'evasione fiscale, aumenti fiscali per le aziende e per quei cittadini che guadagnano più di 400.000 dollari all'anno, dal 37% al 39,6%. In aperto dissenso con i repubblicani.

Biden ha dedicato buona parte del suo messaggio agli operai in tuta blu, lisciati da Trump a lungo. Il Democratico ha cercato di rassicurarli. "Quando penso al cambiamento climatico, penso al lavoro-ha sottolineato-Non c'è motivo per cui le turbine per i mulini a vento non dovrebbero essere prodotte a Pittsburgh, invece che a Pechino".

“Se ti senti abbandonato e dimenticato in un'economia in rapida evoluzione. Lascia che ti dica che questi lavori sono ben pagati e non possono essere esternalizzati -ha detto Biden-Il 90% dei lavori nelle infrastrutture non richiede una laurea".

Con una svolta molto evidente rispetto all'amministrazione Barack Obama, ha anche difeso il rafforzamento del movimento sindacale, sottolineando: “Wall Street non ha costruito questo paese, la classe media ha costruito questo paese. E i sindacati costituiscono la classe media ”.

E poi un’altra sfida con lo slogan”Acquista prodotto americano". "I dollari dei contribuenti americani verranno utilizzati per acquistare prodotti americani che creeranno posti di lavoro americani", ha detto.

Il gradimento dei suoi primi 100 giorni è buono, il 59% contro il 39% di Trump nello stesso periodo perchè soprattutto sulla risposta alla pandemia ha agito molto bene.

E poi ha chiesto di rafforzare i confini ma di voler gestire con attenzione l’immigrazione.

In politica estera non cerca un’escalation della tensione con Cina e Russia ma le ha avvertite che tutte le azioni improprie avranno conseguenze.

Il repubblicano ha anche affrontato la morte dell'afroamericano George Floyd sotto le ginocchia dell'agente Derek Chauvin, giudicato colpevole la scorsa settimana dalla giuria di Minneapolis, e ha chiesto al Congresso di approfittare dell'anniversario del crimine, il prossimo 25 maggio, per approvare una legge di riforma della polizia che aiuti a prevenire gli abusi e che porti il ​​suo nome.

Infine Biden ha chiesto "la guarigione dell'anima di questa nazione”.

Toni concilianti rispetto al passato discorso di Donald Trump. Certo è che i repubblicani non sono sembrati affatto convinti di tutto il pacchetto e preannunciano una battaglia dura e complicata.