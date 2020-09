Bielorussia: proteste a Minsk,rafforzata sicurezza nei pressi della presidenza

Le forze di sicurezza bielorusse hanno rafforzato le misure nei pressi del Palazzo dell'Indipendenza a Minsk, residenza lavorativa del presidente Aleksandr Lukashenko, mentre nel centro della capitale e' in corso una nuova protesta cui partecipano migliaia di persone. Il cordone di sicurezza, precedentemente allestito attorno al perimetro del palazzo e all'adiacente Piazza della Bandiera Nazionale, e' stato ora esteso per coprire le strade limitrofe. Civili e i giornalisti non possono piu' entrare nell'area messa in sicurezza presidiata dalla polizia e dalle forze armate. Diverse migliaia di manifestanti, che si erano radunati presso il monumento dell'eroe e si stanno attualmente muovendo in direzione del Palazzo dell'Indipendenza. Olga Chemodanova, portavoce del ministero dell'Interno bielorusso, ha confermato all'inizio della giornata che almeno dieci persone sono state arrestate sinora in questa nuova giornata di proteste non autorizzate a Minsk.