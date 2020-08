Bielorussia: Tikhanovskaya a leader Ue: “Vi chiedo di non riconoscere il voto”

"Vi chiedo di non riconoscere queste elezioni fraudolente". E' quanto afferma, questa volta in inglese, Svetlana Tikhanovskaya in un nuovo video diffuso su YouTube, di cui dà notizia stamani, 19 agosto, l'agenzia russa Tass, nel giorno del vertice europeo straordinario dedicato alla Bielorussia. La Tikhanovskaya è fuggita dal suo Paese, per rifugiarsi in Lituania, dopo aver sfidato Alexander Lukashenko alle contestate elezioni presidenziali del 9 agosto.