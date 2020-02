Bilancio Ue, Conte si allea con Macron. Obiettivo chiedere più soldi all'Olanda

Mark Rutte si è presentato al vertice Ue straordinario con un libro sottobraccio. «È la biografia di Chopin, l'ho portata perché la notte di trattative sarà lunga. Ma la nostra posizione è chiara: non abbiamo niente da negoziare». Un modo come un altro per dire che il governo dei Paesi Bassi non si muove di un millimetro dalla sua linea rossa: il bilancio Ue dei prossimi sette anni non deve superare l'1,00% del reddito nazionale lordo europeo e soprattutto L'Aja non ha alcuna intenzione di abbandonare lo sconto di cui ha goduto finora. Un atteggiamento certamente tattico, - scrive La Stampa - ma nella tarda serata di ieri i negoziati erano ancora in corso: all'ora di cena Charles Michel - presidente del Consiglio europeo - ha interrotto la riunione per iniziare una serie di incontri bilaterali con tutti e 27 i colleghi, per poi tornare al tavolo e ragionare su una nuova proposta.

Giuseppe Conte ha incontrato il premier belga intorno a mezzanotte e gli ha ribadito la linea italiana: «Non vogliamo un negoziato al ribasso». Il tema dei «rebates», le riduzioni dei contributi per alcuni Paesi, è stato il primo vero scoglio al summit di ieri dedicato alla Finanziaria Ue 2021-2027. I Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e la Danimarca - che si sono ribattezzati «il gruppo dei quattro frugali» - hanno difeso il meccanismo a spada tratta «perché non possiamo accettare un incremento drammatico dei nostri contributi» dice Stefan Lofven, premier svedese. Gli sconti nascono dal trattamento di favore concesso ai britannici, esteso poi ai quattro e alla Germania. Un livellamento che vale circa sei miliardi e mezzo l'anno (lo sconto di Berlino vale 3,7 miliardi, quello dell'Aja 1,6), pagati ovviamente dagli altri contributori netti, in primis Italia e Francia. E con il buco lasciato dalla Brexit - 75 miliardi in 7 anni - il conto è destinato ad aumentare.

È per questo che ieri Emmanuel Macron e Giuseppe Conte si sono ritrovati in piena sintonia su due fronti. Da un lato entrambi hanno chiesto «un bilancio più ambizioso all'altezza delle sfide europee». Dall'altro hanno subito messo in chiaro il loro «no» al meccanismo dei «rebates», un sistema «che deve finire».

Su questo Macron è parso in netta contrapposizione con Angela Merkel, che invece deve cercare di contenere il maxi-contributo di Berlino: nel bilancio 2014-2020 Berlino ha versato una media di 25 miliardi di euro l'anno, cifra che - sulla base della proposta della Commissione (1,11%) - salirebbe a 32 miliardi.

Per i frugali la proposta iniziale di Michel (pari all'1,074%, ossia 1.094 miliardi in 7 anni) era troppo alta, visto che sarebbero loro a pagare il prezzo maggiore. I Paesi del Sud e dell'Est, che invece incassano più di quanto versano, vogliono un bilancio Ue più ricco e hanno chiesto di alzare l'asticella. Francia e Italia sono contribuenti netti (Roma versa ogni anno 4 miliardi in più di quelli che incassa), ma chiedono una cassa comune più grande. A patto però che si eliminino gli sconti: in quel caso il buco della Brexit ricadrebbe soltanto minimamente sulle spalle di Roma e Parigi (la paralisi nella crescita economica italiana ha l'effetto di ridurne la quota contributiva).



«Siamo indisponibili ad affrontare un negoziato al ribasso» avrebbe detto Conte ai suoi colleghi attorno al tavolo. Fonti italiane fanno sapere che il premier «ha tenuto una linea molto ferma» sulle politiche agricola e di coesione e che ha ribadito la necessità di dotare il bilancio di risorse proprie, ossia di ulteriori imposte riscosse direttamente dalla Ue. Su questo c'è piena sintonia con il Parlamento europeo, che chiede un bilancio con un volume nettamente superiore (1,3%) e minaccia uno scontro istituzionale se non sarà coinvolto nei negoziati. «Questa proposta è inaccettabile - ha avvertito David Sassoli, presidente dell'Eurocamera - e se resta così non la voteremo»