Birmingham, risse e accoltellamenti: un morto, 7 feriti. Escluso terrorismo

Un sabato notte di follia nel centro di Birmingham dove una rissa tra gruppi di giovani ha scatenato violenze protrattesi per ore, con aggressioni e accoltellamenti. Stando a quanto ha reso noto la polizia locale britannica (West Midlands Police) ci sarebbero almeno un morto e altre 7 sono rimaste ferite. Due dei feriti, un uomo e una donna, sono "in gravi condizioni".

Il sovrintendente Steve Graham non ha citato un movente, limitandosi a dire che un'indagine urgente e' stata avviata e che risulta "un legame" fra le diverse risse e aggressioni verificatesi in un'area al cuore della vita notturna della citta' "fra la mezzanotte e mezzo e le 2,30".

La polizia dunque non si sbilancia sulle cause degli scontri, ma sembra esclusa la matrice terroristica. Le violenze hanno avuto inizio intorno a mezzanotte e mezzo, mentre il centro della citta' era affollato come non accadeva da prima del lockdown, nella zona tra il Gay Village e il quartiere cinese.

E' l'area in cui sorge l'Arcadian Center, una zona di ristoranti, bar, caffe', club e hotel. La presenza di molte persone ubriache avrebbe fatto da detonatore alle violenze in cui sono stati uditi "insulti razzisti". Il ministro degli Esteri, Dominic Raab, ha invitato le persone che vivono nella zona ad essere "molto vigili" ma ha spiegato che non ci sono indicazioni che sia stato un atto di terrorismo. E' stato anche smentito che siano stati esplosi colpi di pistola.

Una Pr in un locale dell'Arcadian Centre, Cara Curran, ha riferito a Bbc Radio che a mezzanotte e mezza aveva appena smontato dal suo turno quando "ha sentito uno scoppio a cui e' seguito un gran parapiglia" in strada. "C'erano tante persone che si prendevano a pugni e la gente usciva dai pub e dai locali a vedere cosa succedeva", ha raccontato, "lavoro da due anni in un locale e di risse ne ho viste tante ma mai come stanotte, l'atteggiamento era diverso, nel giro di tre ore ho sentito che sono successe tante cose, accoltellamenti, incidenti d'auto e altro, e' tutto cosi' sconvolgente per me".