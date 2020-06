Morte Floyd: la protesta travolge la Casa Bianca, i Trump chiusi nel bunker

E' stata una sesta notte da incubo negli Stati Uniti: migliaia di manifestanti hanno violato il coprifuoco imposto nelle principali citta' del Paese per marciare e protestare contro la morte di George Floyd, il cittadino afroamericano ucciso dalla polizia durante un arresto a Minneapolis. Le violenze non hanno risparmiato l'area che circonda la Casa Bianca, nella capitale Washington anch'essa sotto coprifuoco dalle 23 alle 6. Il presidente Donald Trump, riportano i media americani, gia' venerdi' era stato costretto a ripararsi per sicurezza nel bunker dell'edificio. Con lui anche la moglie Melania e il figlio Barron. Nella notte, invece, i tafferugli e gli scontri tra i rivoltosi e il Secret service sono andati avanti per ore. Sono almeno cinquanta i feriti, secondo Fox News, tra gli uomini della sicurezza della Casa Bianca. Gli arresti tra i manifestanti invece si calcolano, in tutto il Paese, in 2.500 nel weekend. Solo nella notte, a Minneapolis, sono state fermate 150 persone.

Al coprifuoco, imposto in almeno quaranta citta' con la Guardia nazionale intervenuta in sedici Stati oltre che nella capitale, i cittadini hanno risposto con il fuoco. Edifici, bidoni dell'immondizia, mezzi della polizia sono stati dati alla fiamme. A Lafayette Park di Washington, a pochi passi dalla residenza presidenziale, la folla ha acceso diversi grandi incendi. Polizia e militari hanno risposto con gas lacrimogeni, spray al pepe e granate stordenti. Le fiamme - subito estinte - hanno attinto anche l'ingresso della chiesa di St. John, nota come la chiesa dei presidenti perche' frequentata dai capi di Stato, compreso Trump. A St. Paul un uomo e' stato arrestato perche' ha sfondato alla guida di un camion una transenna che proteggeva i manifestanti e ha rischiato di investirli. Nelle proteste a New York e' stata fermata dalla polizia anche la figlia del sindaco Bill de Blasio, Chiara. Faceva parte di un assembramento non autorizzato vicino a Greenwich Village. E' stata rilasciata poco dopo l'arresto. Nel sobborgo di Santa Monica a Los Angeles, sono stati segnalati saccheggi nei negozi di un famoso centro commerciale sulla spiaggia. Anche a Los Angeles e' stato imposto il coprifuoco notturno. Ad Atlanta due agenti di polizia sono stati rimossi dopo aver usato il taser contro due studenti.