Caso Regeni, la procura egiziana investiga sulle attività di Giulio nel Paese

Il procuratore egiziano Hamada Elsawy "ha formulato alcune richieste investigative finalizzate a meglio delineare l'attività di Giulio Regeni in Egitto". Così si legge in una nota della procura di Roma al termine del vertice durato circa un'ora, tenutosi in videoconferenza, tra magistrati italiani e quelli egiziani sull'inchiesta per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso nel 2016 al Cairo.

"Nel corso del suo intervento - prosegue la nota - il procuratore generale egiziano ha ribadito la ferma volontà del suo Paese e del suo ufficio di arrivare a individuare i responsabili dei fatti e per questo ha affermato che l'incontro ha costituito un passo decisivo nello sviluppo dei rapporti di collaborazione, con l'auspicio di raccoglierne esiti fruttuosi".