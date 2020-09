Cina: criticò Xi, magnate condannato a 18 anni di carcere per corruzione

Cina: Ren Zhiqiang è stato condannato al carcere per le critiche al presidente Xi Jinping

Ren Zhiqiang, il magnate di Pechino critico nei confronti del presidente cinese Xi Jinping, è stato condannato a 18 anni di carcere e a una multa di 4,2 milioni di yuan (circa 526mila euro), con accuse di corruzione e abuso di potere. Lo riferisce il tabloid Global Times, secondo cui il magnate di Pechino ha accettato il verdetto pronunciato dalla Corte Intermedia del Popolo numero 2 di Pechino, e ha deciso di non ricorrere in appello. Ren era scomparso nei mesi scorsi, dopo la circolazione tra le elite cinesi di un suo saggio fortemente critico verso il presidente cinese, a cui si riferiva come un “pagliaccio” per la sua gestione dell’epidemia di Covid-19. Ren era già stato espulso a luglio scorso dal Partito Comunista Cinese per “gravi violazioni della disciplina e della legge”.

Ren Zhiqiang già nel 2016 aveva subito il blocco del suo account Weibo per critiche a Xi

Figlio di un rivoluzionario della prima ora che contribuì alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, Ren Zhiqiang è stato fino al 2014 a capo del gruppo immobiliare statale Huayuan Properties ed era già noto per gli attacchi all’establishment: nel 2016 criticò la visita del presidente cinese ai media statali, durante la quale Xi ha chiesto un maggiore allineamento dei giornalisti alle linee del Pcc, e il suo account Weibo, la popolare piattaforma social cinese, era stato bloccato.