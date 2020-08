Esteri

Giovedì, 27 agosto 2020 - 13:18:00 Cina, Grillo si schiera con Pechino: “Italia e Ue non seguano maccartismo Usa" Scende in campo, ancora una volta, il leader del M5s Beppe Grillo. Mai banale, neanche in politica estera: "Rivendicare propria vocazione al multilateralismo"

Cina, Beppe Grillo su Facebook contro Washington "Le autorità cinesi hanno più volte reagito agli attacchi americani affermando che la Cina non vuole cambiare gli Usa, o qualsiasi altro paese. Pertanto si chiedono: perché gli Usa vogliono cambiare la Cina? Il rispetto dei diversi modelli di sviluppo e dei diversi sistemi politico-economici è alla base del diritto internazionale, oltre che del buon senso. L'Italia, insieme all'Unione Europea, deve rivendicare la propria vocazione al multilateralismo ed evitare di seguire le campane 'maccartiste' che di volta in volta gli Stati Uniti ripropongono al mondo, per i loro esclusivi interessi nazionali e calcoli strategici, oltre che elettorali". Lo scrive Beppe Grillo sulla sua pagina Facebook, riprendendo, anche sul suo blog con il titolo "Cina-Ue-Italia: contenere l'irresponsabilità statunitense", un'analisi di politica estera e geo-strategica, firnata dal professor Fabio Massimo Parenti.