Cina, vendetta su Huawei e TikTok: aperta indagine contro Google

La Cina si sta preparando a lanciare un'indagine antitrust contro Alphabet di Google, per esaminare le accuse contro l'azienda statunitense di avere fatto leva sulla posizione dominante del sistema operativo Android per soffocare la concorrenza. Lo riferiscono due fonti al corrente della questione citate dall'agenzia Reuters.

Il caso è stato proposto lo scorso anno dal gigante delle telecomunicazioni di Shenzhen Huawei, nel mirino dei timori di sicurezza nazionale di Washington, che lo ha sottoposto per la revisione alla Commissione Antitrust del Consiglio di Stato, il governo cinese.

Una decisione su un'indagine formale potrebbe arrivare già il mese prossimo, secondo una delle due fonti citate, e potrebbe risentire dello stato delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, oggi al livello più basso degli ultimi decenni su molteplici fronti, tra cui la tecnologia.

L'indagine, secondo un'altra fonte dell'agenzia britannica, prenderebbe in considerazione la posizione sul mercato di Google, che potrebbe recare "estremo danno" a gruppi come Huawei, per la perdita del supporto dei sistemi Android operati da Google, in seguito alle restrizioni imposte al gruppo di Shenzhen dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.