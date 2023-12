Consiglio Ue, Orban si mette di traverso: “Kiev non ha requisiti per entrare"

Mentre Giorgia Meloni è da poco giunta con la sua delegazione all'Europa Building di Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo, il presiente del Consiglio, Charles Michel, ha intenzione di vedere Viktor Orban, per discutere dei nodi da sciogliere, in particolare della posizione ungherese contraria all'apertura dei negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea. Secondo il premier ungherese, infatti, Kiev non soddisfa i requisiti necessari all'avvio della procedura. Bilaterale notturno, in uno storico albergo del centro di Bruxelles, tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. L'incontro, che ha avuto luogo dopo il vertice Ue-Balcani Occidentali, è avvenuto in una saletta del bar dell'albergo. In seguito si è unito ai due anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "E' andata bene, molto bene. E' stata un'ottima discussione", ha commentato il presidente francese.

Orban: "Errore avviare negoziati per ingresso Ucraina"

"L'Ucraina non è realmente in grado di avviare negoziati, ma a causa della guerra, per ragioni geostrategiche, diciamo politiche, dobbiamo avviare i negoziati con loro. Penso che sia un errore. Questo è un errore, stiamo distruggendo l'Unione Europea", ha spiegato Viktor Orban, in una intervista prima dell'inizio del Consiglio.

Orban: "Kiev non soddisfa le condizioni per entrare in Ue"

"L'allargamento non è una questione teorica - ha quindi spiegato Orban -, è un processo basato sul merito, giuridicamente dettagliato, che ha delle pre condizioni, ce ne sono sette per l'Ucraina e anche nella valutazione della Commissione europea tre su sette non sono state raggiunte, per cui non c'è motivo per negoziarla".

L'incontro notturno tra Meloni e Macron

Dell'incontro notturno tra Meloni e Macron fonti ufficiali non hanno fatto trapelare pressoché nulla. Ma, nonostante i volti distesi che si vedevano al tavolo, i temi da trattare erano caldissimi. Con l'Italia pronta quasi al tutto per tutto, tanto da evocare il veto, per evitare che sul nuovo Patto di stabilità prenda forma un compromesso considerato troppo punitivo per i Paesi ad elevato debito. Sul dossier della revisione del bilancio 2021-27 Roma e Parigi sono sul fronte opposto a quello della Germania e dei frugali, e chiedono che l'Ue metta a disposizione più risorse su migrazione e innovazione dell'industria, oltre che per il supporto all'Ucraina.

Ingresso di Kiev in Ue, si lavora a bilaterale tra Meloni e Orban

Anche Kiev, plausibilmente, è stata parte dell'incontro, avvenuto sotto gli occhi di alcuni cronisti, dello staff della presidenza del Consiglio, del ministro per gli Affari Ue, il Sud, la Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e dei diplomatici di stanza presso le istituzioni europee. La riunione si è consumata infatti a poche ore dal summit Ue sui cui si preannuncia lo scontro tra l'Ungheria e gli altri 26 sull'apertura ai negoziati per l'ingresso di Kiev. Da fonti europee, a notte fonda, è filtrato un moderato ottimismo. Mentre fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che si sta lavorando a un bilaterale tra Meloni e Orban. L'incontro dovrebbe avvenire all'Europa Building, a margine del Consiglio europeo.