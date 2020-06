Corea del Nord pronta a occupare le aree smilitarizzate in risposta a Seul

Tensioni tra Corea del Nord e Corea del Sud

La Corea del Nord ha minacciato, in risposta alla propaganda di Seul, di fare entrare le proprie truppe nelle aree smilitarizzate in seguito agli accordi raggiunti con la Corea del Sud.

L’Esercito Popolare Di Corea ha dichiarato che è allo studio un “piano d’azione” per “fare avanzare l’esercito di nuovo nelle zone che sono state demilitarizzate in base all’accordo Nord-Sud, di fare della prima linea una fortezza e innalzare ulteriormente la vigilanza militare contro il Sud”, si legge in un comunicato del personale militare dell’esercito nord-coreano diffuso dall’agenzia di stampa del regime di Kim Jong-un, Korean Central News Agency (Kcna).

La nota aggiunge anche che si sta valutando il lancio di volantini propagandistici al Sud, e che l’esercito “attuerà rapidamente e pienamente ogni decisione o ordine del partito e del governo”.

Le relazioni tra le due Coree si sono deteriorate negli ultimi giorni, con la minaccia di Pyongyang di chiudere le comunicazioni tra i due Paesi divisi dal trentottesimo parallelo in seguito al lancio di volantini verso il Nord da parte di attivisti di Seul. Il comunicato, inusuale per i dettagli riguardanti il processo decisionale in corso, giunge a pochi giorni dalla minaccia della sorella di Kim Jong-un, Kim Yo-jong, di ulteriori azioni contro la Corea del Sud, spesso definita “nemica”, lasciando intendere la possibilità di distruggere l’ufficio di collegamento.

In risposta all’ultima minaccia di Pyongyang il Ministero della Difesa sudcoreano ha richiamato il Nord al rispetto degli accordi raggiunti nei summit tra Kim e il presidente sudcoreano Moon Jae-in nel 2018 di cessare tutti gli “atti ostili” verso la controparte. “Prendiamo seriamente la situazione”, ha detto il portavoce Chok Hyun-soo, e l’esercito è pienamente pronto “per ogni circostanza”.