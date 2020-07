Corea del Sud, sparito il sindaco di Seul: "Accusato di molestie sessuali"

Mistero sul sindaco di Seul, Park Won-soon, scomparso da ore. La polizia della capitale sud-coreana ha avviato le ricerche dopo una segnalazione della figlia del primo cittadino, secondo cui il padre "se ne e' andato quattro o cinque ore fa dopo avere lasciato parole simili a un testamento. Il suo telefono attualmente spento".

Per la ricerca del sindaco della capitale, scrive l'agenzia sud-coreana Yonhap, sono stati mobilitati i cani della polizia e i droni. A destare preoccupazione sulla sorte del sindaco di Seul anche un messaggio dell'amministrazione della capitale sud-coreana, che ha confermato l'assenza di Park, e che ha cancellato un suo appuntamento previsto per il pomeriggio di oggi a causa di "inevitabili circostanze".

Secondo alcune voci riportate dal Korea Herald, quotidiano coreano in lingua inglese, il sindaco avrebbe ricevuto proprio in questi giorni un'accusa per molestie sessuali. Molto vicino al presidente Moon Jae-in, che conosce dai tempi dell'università, il sindaco di Seul ha negli ultimi anni cambiato tantissimo la città e appoggiato le proteste durante la presiedenza Park Geun-hye per chiedere una politica più giusta e meno corruzione.