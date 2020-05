L'Austria all'Italia: "Apertura solo ai paesi con situazione sotto controllo"

In qualita' di governo federale, vorremmo fare tutto il possibile per promuovere le vacanze in Austria e per dimostrare alle persone che le vacanze in Austria sono sicure. Tuttavia, non apriremo in alcun modo le nostre frontiere a Paesi che non hanno ancora la situazione sotto controllo". Lo ha scritto in un tweet il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz.