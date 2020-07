Coronavirus, Brasile choc: anche il presidente Bolsonaro è stato contagiato

Coronavirus, Brasile: anche il presidente Bolsonaro è stato contagiato

L'emergenza Coronavirus continua in tutto il mondo. Tra i Paesi più colpiti, oltre all'Italia, ci sono gli Stati Uniti e il Brasile dove la situazione sembra essere fuori controllo. La conferma del difficile momento arriva dallo stato del Sudamerica, dove il presidente Bolsonaro sembra essere stato contagiato. Si attende solo l'esito del test, ma tutti i sintomi fanno pensare alla positività. Bolsonaro ha la febbre e sta assumendo idrossiclorichina, la stessa medicina utilizzata da Trump. Il presidente ha annullato tutti i suoi impegni.

È stato lui stesso - si legge su Repubblica - a comunicarlo ai suoi sostenitori in un incontro pubblico, in cui ha confermato di essersi sottoposto al test e di star assumendo idrossiclorochina. I risultati del tampone dovrebbero essere noti entro la mattinata di domani. Bolsonaro ha anche detto di essersi sottoposto a una risonanza magnetica dei polmoni che non avrebbe segnalato nessun problema. Poche settimane fa il presidente brasiliano si era già sottoposto al test, dopo che uno dei suoi più stretti collaboratori era risultato positivo. Prima di parlare ai suoi sostenitori, Bolsonaro aveva tenuto alcuni incontri con ministri e fun-zionari di governo, ma l’agenda dei prossimi giorni è stata annullata in attesa dei risultati medici.