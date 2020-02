Virus: italiano positivo su Diamond Princess. Cambogia, falla nei controlli

Coronavirus: positivo un italiano sulla Diamond Princess

Un cittadino italiano a bordo della nave Diamond Princess e' risultato positivo al test da coronavirus. Lo conferma la Protezione Civile. In queste ore il lavoro del tavolo, in stretta collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri, della Salute e della Difesa, si sta concentrando sulle operazioni necessarie per il rimpatrio dei cittadini italiani imbarcati sulla nave da crociera. "Al momento - spiega la nota - dagli esami sanitari effettuati a bordo della nave, un cittadino italiano risulta positivo al test del Coronavirus. Il lavoro delle autorita' coinvolte proseguira' per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie".

Coronavirus, falla controlli in Cambogia: sbarcati dalla nave con persona infetta

Allarme per il possibile buco nella rete internazionale di contenimento costruita attorno al coronavirus. La nave da crociera Westerdam trasportava almeno una persona affetta dal virus, ma i passeggeri sono stati fatti comunque sbarcare in Cambogia senza controlli approfonditi e senzaquarantena.

Coronavirus, un italiano sbarcato in Cambogia senza test

Dei cinque italiani a bordo, uno è rientrato in Italia ed è monitorato costantemente dalle autorità sanitarie locali. Non presenta alcuna sintomatologia e si è sottoposto ad isolamento domiciliare volontario. Lo comunica il ministero della Salute in una nota. Un altro è rientrato direttamente in Germania, anch’egli senza alcuna sintomatologia. È in isolamento volontario domiciliare, monitorato dal servizio sanitario tedesco. Nella stessa condizione è il terzo italiano rientrato dalla Cambogia direttamente in Slovacchia. Gli ultimi due, italo-brasiliani, sono ancora a bordo, in attesa del risultato dei test e in contatto costante con la nostra ambasciata ed in procinto di tornare direttamente in Brasile.

Coronavirus: Xi, progressi evidenti, punto cruciale battaglia

La battaglia contro l'epidemia di coronavirus e' giunta "a un punto cruciale" e ha segnato "progressi evidenti". Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso di un colloquio telefonico con il primo ministro britannico, Boris Johnson. "Dopo un duro lavoro, la prevenzione e il controllo dell'epidemia e' cambiata positivamente e sta ottenendo risultati evidenti", ha dichiarato il presidente cinese, aggiungendo che allo stato attuale le misure contro il coronavirus hanno raggiunto "un punto cruciale" e che la Cina lavorera' duramente per ridurre l'impatto dell'epidemia sull'economia. "La resilienza economica della Cina e' forte", ha rassicurato Xi, "la domanda interna e' vasta e le sue fondamenta industriali sono solide".

Coronavirus, Speranza: "Chi torna andrà in quarantena"

"Gli italiani che tornano dalla nave da crociera Diamond Princess saranno in quarantena". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza ospite della trasmissione 'Agorà' su RaiTre.

Da lunedì, intanto, in Cina il numero giornaliero di casi di nuova malattia da coronavirus (Covid-19) è sceso per la prima volta a meno di 2.000. Lo ha affermato Mi Feng, funzionario della National Health Commission. Una buona notizia arriva anche dal numero quotidiano di nuovi decessi, che è sceso a meno di 100 in tutto il Paese. Anche fuori dalla provincia di Hubei, il 'cuore' dell'epidemia cinese, le nuove infezioni confermate sono diminuite per la prima volta ad un numero inferiore a 100.Il ministero della Salute di Pechino ha aggiornato il bilancio delle vittime e dei contagiati: i morti sono 1.868 e 72.434 i contagiati. Di contro 1.701 sono i pazienti che sono stati dimessi, il che porta a 12.522 il numero delle persone guarite.