Coronavirus, italiani contagiati all'estero: tre casi in Spagna e 1 in Austria

Coronavirus: isolato hotel Innsbruck, italiana receptionist

Un hotel di Innsbruck e' stato messo in isolamento e quarantena in seguito al riscontro di casi di coronavirus. Lo riferisce l'austriaco Kurier. L'italiana contagiata insieme con il marito lavorava alla reception del Grand Hotel Europa.

CORONAVIRUS. SPAGNA: ISOLATO HOTEL A TENERIFE, CASO A BARCELLONA MINISTRO SALUTE CATALOGNA: POSITIVA CITTADINA ITALIANA DI 36 ANNI

E' una 36enne cittadina italiana il primo paziente contagiato da coronavirus nella Spagna peninsulare, dopo i casi gia' registrati alle Canarie e alle Baleari: lo ha riferito oggi il ministro della Sanita' della Generalitat di Catalogna, Joan Guix, specificando che la donna e' residente a Barcellona. Secondo ricostruzioni rilanciate da La Vanguardia e altri quotidiani locali, la 36enne aveva viaggiato tra il 12 e il 22 febbraio nella zona di Milano e di Bergamo. Avrebbe contattato l'Hospital clinico di Barcellona la notte scorsa e qui avrebbe effettuato il test, risultato positivo. Sulla stampa spagnola oggi c'e' in evidenza anche la vicenda di Tenerife, nelle Canarie, dove un albergo con all'interno circa mille persone e' stato messo in quarantena dopo che era stato accertato il contagio da coronavirus di un altro cittadino italiano, un medico in vacanza. A risultare positiva al test e' stata oggi anche la moglie.

Coronavirus, confermato primo caso in Svizzera

Il primo caso di coronavirus in Svizzera, precisamente nel Canton Ticino, riguarda un uomo di 70 anni domiciliato in Ticino che e' stato infettato nella zona di Milano durante una manifestazione. Lo ha detto in conferenza stampa a Berna, Pascal Strupler, direttore dell'Ufficio federale della sanita' pubblica. L'uomo, che si trova in isolamento in un ospedale del Ticino (non e' stato reso noto quale), e' attualmente "stabile". E' stato ribadito che il rischio coronavirus in Svizzera e' "moderato". Per il momento non e' prevista la chiusura delle scuole.

Altre 71 persone sono morte in Cina a causa del coronavirus

Lo hanno reso noto le autorita' di Pechino. Nella stessa giornata di ieri in Cina sono tati registrati 508 nuovi casi di coronavirus. Il bilancio dei morti si e' cosi aggravato a 2.663. I nuovi decessi in Cina per il coronavirus sono stati 68 nella provincia di Hubei (di cui 56 a Wuhan), 2 a Shandong e uno nel Guangdong. I totale dei contagi e' invece salito a 77.658 mentre le persone guarite sono 2.589.

Coronavirus, l'allarme in Corea del Sud

La Corea del Sud ha annunciato un altro decesso per contagio da Covid-19, che porta a 11 il numero totali dei morti per nel Paese. Lo ha reso noto il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, come riporta la Cnn. L'ultima vittima e' un uomo di 35 anni di origini mongole, che aveva problemi preesistenti di fegato. Ci sono quasi mille casi (977) confermati di coronavirus in Corea del Sud, concentrati principalmente in tre zone: Daegu, la provincia di Nord Gyeongsang e la citta' portuale di Busan. Tutti i voli per Daegu, primo epicentro dell'epidemia, sono stati sospesi. La diffusione del coronavirus nella Corea del Sud e' "molto grave", ha ammesso il presidente Moon Jae-in.

CORONAVIRUS: MEDIA, IN IRAN CONTAGIATO IL VICE MINISTRO DELLA SANITA'

Il vice ministro iraniano della Sanità, Iraj Harirchi, è tra le decine di persone contagiate in IRAN dal nuovo coronavirus. Lo riporta la tv satellitare al-Arabiya che rilancia notizie diffuse dall'agenzia semi-ufficiale iraniana Ilna. Secondo l'emittente, un portavoce del ministero ha confermato che Harirchi è in quarantena. In IRAN sono 15 le vittime e 95 i casi di contagio confermati dalle autorità. "E' positivo il test sul coronavirus per il vice ministro della Sanità Harirchi, che è stato in prima linea nella battaglia contro il coronavirus", ha scritto in un tweet Alireza Vahabzadeh, consigliere per l'informazione del ministero.

CORONAVIRUS: OMS, IN CINA RAGGIUNTO PICCO ORA EPIDEMIA RALLENTA

L'epidemia di coronavirus in Cina "sta rallentando, è stato raggiunto un picco dei nuovi contagi, quindi c'è stata una stabilizzazione e ora si vede un calo dei nuovi casi". Lo ha spiegato Druce Aylward, a capo della task force di 25 esperti dell'Oms che è stata in missione in Cina, durante la conferenza stampa dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra. Aylaward ha fatto un resoconto completo del viaggio degli esperti, da Pechino a Wuhan, sottolineando che nonostante gli errori fatti il mondo "ha bisogno dell'esperienza della Cina" e che occorre "cambiare mentalità nel preparaci ad eventi simili". Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la Cina "ha affrontato in modo pragmatico un nuovo virus che fa molta paura e si diffonde velocemente. Hanno varato misure drastiche, mai viste in precedenza, per cercare di contenere la diffusione del virus".