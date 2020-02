Coronavirus, Cina: l'epidemia rallenta: "Picco superato". Usa : "Boom di casi"

Il Coronavirus in Cina fa meno paura, l'epidemia decresce. "In Cina il picco è alle spalle, le misure stanno funzionando e l'epidemia sta rallentando". A preoccupare ora è la Corea del Sud, test su oltre 200 mila fedeli di una congregazione. E gli Usa: "Ci prepariamo a un boom di casi anche qui".

L'epidemia di Covid-19 ha superato la soglia degli 80mila contagi. Mentre diminuiscono i nuovi casi in Cina, il virus si diffonde negli altri Paesi, in particolare in Corea del Sud, Italia e Iran. "Il mondo semplicemente non è pronto a far fronte" al diffondersi del coronavirus, è stato l'allarme lanciato in conferenza stampa a Ginevra dal capo missione dell'Oms in Cina Bruce Aylward, che ha invece lodato le misure di contenimento dell'epidemia prese dalla Cina. "Bisogna essere preparati a fermare la trasmissione" e bisogna farlo "in fretta" è stato il monito lanciato dall'esperto dell'Oms Bruce Aylward. La Corea del Sud resta il secondo Paese dopo la Cina per numero di contagi. Qui le infezioni sono aumentate di 15 volte in una settimana. In Iran i casi confermati di Covid-19 sono ad ora 95, secondo quanto è stato riferito dal ministero della Salute. Molti di questi sarebbero riconducibili al centro religioso di Qom. Intanto il virus si diffonde anche in Europa. Austria, Svizzera, Croazia e la Spagna continentale hanno registrato i primi casi. Le persone risultate positive ai test sarebbero tutte legate all'Italia.

Coronavirus: contagiato militare Usa in Corea del Sud

Un militare statunitense di stanza in Corea del Sud è risultato positivo al test di coronavirus. Lo ha reso noto il Pentagono. Si tratta del primo caso di coronavirus tra le forze armate a stelle e strisce. Il militare contagiato, di 23 anni, è in quarantena nella sua residenza fuori dalla base di Camp Carroll, in una città vicina alla città coreana di Daegu.