Coronavirus, Cina: quarantena per chi arriva dall'Italia. India sospende visti

Coronavirus: oltre 90 mila casi nel mondo, 3.117 morti

L'epidemia di coronavirus ha portato i contagi in tutto il mondo oltre la soglia dei 90 mila. E' quanto emerge dal rilevamento in tempo reale dell'universita' americana Johns Hopkins, secondo cui i contagi accertati finora sono 90.937. Sempre secondo i dati, le vittime sono 3.117, quelle guarite 48.101.



Coronavirus: Pechino, quarantena per chi arriva da Italia

Chi entrera' a Pechino da un Paese "gravemente contagiato" dall'epidemia di coronavirus come Italia, Iran, Corea del Sud e Giappone dovra' sottoporsi a una quarantena di 14 giorni. Lo ha annunciato oggi il vice segretario generale della municipalita' della capitale cinese, Chen Bei, nominando i quattro Paesi e aggiungendo che le case degli stranieri di questi quattro Paesi residenti a Pechino verranno sottoposte a isolamento per 14 giorni. Chi giunge nella capitale cinese da Italia, Iran, Corea del Sud e Giappone senza avere una fissa dimora, prosegue la nota diffusa dai media cinesi, verra' invece assegnato ad alberghi designati a ospitare gli stranieri in quarantena. Misure analoghe, ma senza citare i nomi dei Paesi di provenienza, sono state annunciate nelle scorse ore anche dalla municipalita' di Shanghai, per chi arriva in citta' da aree con condizioni "relativamente gravi", e dalla provincia sud-orientale del Guangdong.



L'India blocca anche gli italiani, visti sospesi

L'India ha sospeso la concessione dei visti già emessi per cittadini italiani e chiude le sue frontiere a chi è stato in Italia dal primo febbraio per fare fronte alla diffusione del coronavirus. La sospensione dei visti vale anche per iraniani, sudcoreani e giapponesi. Mentre le frontiere rimangono chiuse in INDIA anche a chi è stato, dallo scorso primo febbraio, anche in Iran, Corea del Sud, Giappone e Cina. "Chi ha bisogno di recarsi in INDIA per motivi urgenti, può chiedere un nuovo visto al più vicino consolato o ambasciata", si legge sul provvedimento varato dal governo da cui sono esclusi diplomatici, funzionari dell'Onu e di altre organizzazioni internazionali, e membri di equipaggi di compagnie aeree. I viaggiatori che ricadono in queste categorie saranno comunque sottoposti a controlli medici al loro arrivo. Chiunque arrivi in un aeroporto indiano con un volo internazionale dovrà fornire il suo itinerario di viaggio.

Coronavirus: primo contagio in Marocco, rientrato da Italia

Primo caso di contagio in Marocco. Un cittadino marocchino rientrato dall'Italia nel Paese. Lo riferisce il ministero della Salute locale. Il paziente e' ricoverato in un centro specializzato a Casablanca.