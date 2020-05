Coronavirus, gli Usa accusano l'Italia: "Ha esposto i viaggiatori al contagio"

Mentre l'emergenza Coronavirus continua in tutto il mondo. Dal Paese che sta pagando il prezzo più alto, per numero di contagiati (1 milione e 300 mila) e numero di morti (79 mila), vale a dire gli Stati Uniti, arriva una pesante accusa verso l'Italia. La Camera dei deputati americani - si legge sulla Stampa - punta il dito contro l’Italia. L'accusa è di non aver fatto, o non aver fatto bene, i controlli che aveva promesso sui passeggeri in partenza verso gli Usa, quando all’inizio di marzo l’epidemia di coronavirus stava esplodendo. Il rimprovero è quello di aver contribuito a diffondere la malattia in America, e rischia di provocare il risentimento del presidente Trump, che si era fidato del governo italiano e in base all’impegno preso non aveva bloccato i voli da Roma e Milano. Questo avveniva il 4 marzo, ma le cose non funzionarono, e l’11 marzo Trump ordinò il blocco dei voli dall’Italia, lasciando aperto solo un collegamento fra Roma e New York per i cittadini che volevano rientrare nei rispettivi Paesi, ora sospeso dall’Alitalia per mancanza di passeggeri.