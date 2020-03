Coronavirus. L’America è in ansia e la Fed azzera il costo del denaro

Una domenica da ricordare quella appena passata in terra americana con la Fed che ha messo in campo un bazooka da 700 miliardi di dollari e azzerato il costo del denaro. Un piano che non si vedeva così pesante sin dalla Grande Recessione del 1929. Un piano appoggiato ed apprezzato da Donald Trump.

’Abbiamo tutto quello che ci serve, le famiglie possono stare tranquille non mancherà nulla. Anche se è un virus tremendamente contagioso abbiamo una squadra formidabile che lo sta combattendo. Sono inoltre soddisfatto che la Fed abbia abbassato i tassi e predisposto un piano poderoso. Ripeto dobbiamo rilassarci perchè non mancherà nulla ai cittadini e passerà’. Un Trump più disteso, dopo il risultato negativo del suo test, ha aperto il consueto briefing del pomeriggio con al fianco il vicepresidente Pence e il direttore dell’Istituto di Malattie Infettive Anthony Fauci che hanno confermato come i test siano ora disponibili in tutti i 50 Stati.

La Fed azzera il costo del danaro e prepara un bazooka da 700 miliardi di dollari

La giornata era cominciata con un giallo. Una specie di spy story che ha creato molto rumore in Germania. Sembra , secondo il domenicale Welt am Soontag , che Trump abbia fatto una forte offerta ad una azienda della Turingia, la CureVac, molto vicina al vaccino contro il Coronavirus.

Per bloccare l’indignazione di buona parte dei tedeschi sono subito intervenuti il Ministero della Salute tedesco che ha comunicato, attraverso il Die Welt , ‘l’interesse unico del Governo Federale a sviluppare il vaccino in Germania e in Europa’ e subito dopo il Ministero dell’Economia che ha confermato come ‘ non esistano possibilità di vendita all’estero di aziende considerate strategiche’. Punto.

Il giallo sembra essere così finito e pure sgonfiato.

Quello che invece si è vista e percepita in giornata è la confusione da ansia che sta agitando gli americani.

Il virus comincia ad apparire con le caratteristiche brutali di un vero nazista visto che se la prende con i più vecchi e i più deboli e anche più pericoloso di un vietcong o di un terrorista. E gli americani sembrano essere un poco in confusione.

Anche perchè nel paese, in pochissimi giorni la situazione è veramente peggiorata e non solo dal punto di vista sanitario dove sono aumentati i controlli e quindi i contagi (3100) e purtroppo i morti (62) ma anche per quanto riguarda la logistica nella vita di tutti i giorni.

Da una parte gli esperti sanitari, insieme al vicepresidente, hanno iannunciato 2000 laboratori in grado di dare risposte rapide ai test. La strategia sanitaria americana ormai è chiara, quella di avere un’epidemia con una crescita moderata da poter gestire a livello di ospedali e soprattutto senza raggiungere il temuto picco nei contagi.

Sul versante della logistica la confusione è stata fortemente percepita tra i viaggiatori negli aeroporti del paese. Gli aeroporti hanno infatti cominciato a mettere in atto i sistemi di controllo sullo stato di salute dei viaggiatori e a imporre la quarantena a chi arrivava da paesi infetti.

‘Siamo consapevoli che le misure abbiano alzato i tempi di attesa nei controlli in aeroporto. Siamo coscienti che ciò puo’ essere frustrante soprattutto per chi arriva da un lungo viaggio. Stiamo migliorando la nostra efficienza per controllare i passeggeri nel minor tempo possibile. Apprezziamo la vostra pazienza in una situazione assolutamente senza precedenti. Nessuna cosa è più importante della salute e della sicurezza dei nostri cittadini’ questo il senso degli avvisi ai check aeroportuali.

Risultato: code chilometriche, tre quattro ore di attesa, in alcuni aeroporti come al Chicago O’Hare International Airport. Tempi di attesa più lunghi dello stesso volo, e, soprattutto code senza quella che qui chiamano la ‘social distancing’ la distanza di sicurezza tra le persone.

Già l’Illinois ha deciso di chiudere bar e ristoranti e pure lo Stato di New York ha imposto una specie di coprifuoco ai locali. Le notizie si susseguono e si fa quasi fatica a seguirle perchè stiamo parlando di 50 Stati con fusi orari differenti e Governi indipendenti nelle decisioni. Ma domani sono annunciate le nuove misure per gli esercizi pubblici e per le attività commerciali.

Sta di fatto però che nonostante i messaggi di relativa tranquillità Anthony Fauci ha dichiarato che ‘ sicuramente il problema andrà a peggiorare e dobbiamo cercare di nasconderci al virus. E’ possibile che centinaia di migliaia di persone potrebbero morire. Dobbiamo soprattutto ringraziare tutti quelli che hanno reagito in maniera esagerata, gli allarmisti, perchè avevano ragione e ci hanno allertati’.

Messaggi tranquillizzanti ed anche no ma ogni giorno presenta una novità.

Anche l’America comunque, dopo l’Europa, ha dichiarato guerra al Coronavirus e lo ha fatto con tutta la potenza di fuoco di cui dispone.