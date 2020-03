Coronavirus, la Cina offre 10 milioni di posti di lavoro

La Cina ha lanciato un grande campagna online per offrire 10 milioni di posti di lavoro del lavoro che durerà fino alla fine di giugno. Il primo giorno, circa 950.000 imprese hanno offerto circa 5,7 milioni di posti di lavoro vacanti, ha detto il Ministero delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale. E' stata istituita una piattaforma nazionale unificata e multilaterale di reclutamento online per migliorare l'efficienza di corrispondenza tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, ha detto il ministero.

La piattaforma offre lavoro anche in termini di regioni, fornisce anche sessioni di reclutamento per la regione di Pechino-Tianjin-Hebei, il delta del fiume Yangtze, il Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, 52 contee colpite dalla povertà e la provincia di Hubei, che è stata duramente colpita dall'epidemia di coronavirus. Nella prima settimana, si terranno quattro sessioni di reclutamento per l'assistenza medica e sanitaria, il materiale medico, la logistica e la distribuzione e i servizi domestici, concentrandosi sulle esigenze della prevenzione dell'epidemia e della ripresa della produzione.