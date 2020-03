Coronavirus, nuovo focolaio in Sud Corea: 74 contagi in clinica

Nuovo focolaio a Daegu, nel sud-est della Corea del Sud, dove si sono verificati 74 nuovi contagi di coronavirus tra pazienti e personale sanitario di una casa di cura, risultati positivi al test. La struttura è stata immediatamente posta in regime di isolamento per coorte, riferiscono i funzionari dell’amministrazione di Daegu citati dall’agenzia Yonhap, che prevede l’isolamento di pazienti con lo stesso malessere dagli altri. La Corea del Sud ha riportato 93 nuovi casi di contagio nella giornata di ieri, in crescita rispetto agli 84 del giorno precedente e ai 74 di domenica scorsa. Il totale dei contagi nel Paese asiatico è oggi a quota 8.413, tra cui 84 morti. Il focolaio è il secondo a emergere nella città sud-orientale della Corea del Sud: il mese scorso era stato rinvenuto il più grande focolaio all’interno del Paese tra i seguaci del culto religioso Shincheonji, che ha fatto impennare i dati dei casi accertati di coronavirus a livello nazionale.