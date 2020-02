Coronavirus, rischio focolaio in Germania. In Europa contagi legati all'Italia

Coronavirus: Germania, 7 nuovi contagi; uno nell'esercito

Sono sette i nuovi contagi da coronavirus in Germania, tra i pazienti vi e' anche un membro delle forze armate, ricoverato nell'ospedale di Koblenz. Lo riferiscono i media tedeschi. Altre tre persone sono state contagiate nel Baden-Wurttemberg e due nel Nord Reno-Westfalia. I nuovi contagi hanno spjto il governo tedesco a parlare di "inizio di una epidemia". Sono in tutto 18 le persone contagiate in Germania, tra cui un 25 enne che ha contratto il virus presumibilmente a Milano.

Coronavirus: Kuwait, un volo per evacuare cittadini da Italia

La compagnia di bandiera kuwaitiana ha annunciato un volo speciale, in accordo con il ministero degli Esteri e della Salute, per evacuare i cittadini kuwaitiani dall'Italia dopo la diffusione del coronavirus. Il volo, l'unico organizzato, partira' da Milano alle 14.25 e arrivera' all'aeroporto di Kuwait City alle 22.15. La compagnia ha fatto appello ai kuwaitiani presenti in Italia di mettersi in contatto con l'ambasciata e il consolato per le istruzioni per lasciare il Paese.

CORONAVIRUS: ROMANIA CONFERMA PRIMO CASO, CONTATTI CON CITTADINO ITALIANO

Il sottosegretario alla Salute del governo di Bucarest, Horatiu Moldovan, ha confermato oggi il primo caso di infezione da coronavirus nel paese. "Possiamo confermarlo: esiste una diagnosi positiva", ha dichiarato alla rete televisiva rumena Antena 3. Il paziente è un uomo del distretto di Gorj entrato in contatto con il cittadino italiano residente a Rimini che per quattro giorni è stato in Romania. "Le condizioni del paziente "sono buone, non presenta sintomi e non dobbiamo allarmarci", ha dichiarato il ministro della Salute Victor Costache, precisando che i parenti del paziente resteranno in quarantena per 14 giorni.

CORONAVIRUS: SVIZZERA, CONFERMATO NUOVO CASO, PAZIENTE ERA STATO A MILANO

C'è un secondo caso confermato di coronavirus in Svizzera. Si tratta di un informatico di 28 anni residente a Ginevra, da poco tornato da Milano. Lo ha indicato il Dipartimento cantonale della sanità.