Coronavirus, superati i tremila morti nel mondo. Primo caso a New York

Coronavirus, superati i tremila morti nel mondo

Le morti nel mondo causate dal coronavirus hanno superato le 3 mila unità con l'infezione estesa ormai a 65 Paesi. Primo caso di decesso in Australia.

CORONAVIRUS: AUSTRALIA INVITA A RICONSIDERARE VIAGGI IN ZONE ITALIA NORD

Il governo australiano invita i propri cittadini a "riconsiderare i programmi di viaggio" nelle zone dell'Italia del Nord dove si trovano focolai di coronavirus. E' stato infatti alzato oggi il livello di allerta, al grado tre, per queste zone del Nord Italia, mentre si esorta a adottare la massima cautela nel resto del Paese, per il quale vige un livello 2 di allerta. Il nuovo travel warning australiano è stato annunciato oggi dal ministro della Sanità, Greg Hunt, un giorno dopo che a Perth si è registrato il primo decesso per coronavirus.

CORONAVIRUS: IN IRAN MORTO ESPONENTE ORGANO CONSULTIVO DI KHAMENEI

E' morto in Iran un esponente del Consiglio del discernimento, l'organo che svolge un ruolo consultivo per la Guida Suprema Ali Khamenei. L'agenzia iraniana Tasnim dà notizia della morte di Mohammad Mirmohammadi, deceduto in un ospedale di Teheran a causa dell'epidemia di Covid-19 in Iran.

CORONAVIRUS: LUFTHANSA, SOSPENDE VOLI PER CINA E IRAN

Il colosso tedesco del trasporto aereo, Lufthansa, ha deciso di sospendere i voli per la Cina e l'Iran, ma anche di ridurre la frequenza dei voli sull'Italia, Seoul e Hong Kong a causa del coronavirus. ''La sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori sono per Luthansa una priorità -si legge nella nota della compagnia aerea- e quindi abbiamo deciso di sospendere i voli tra la Germania, Svizzera e Austria per la Cina fino al 24 aprile, mentre i voli per Tehran saranno sospesi fino al 30 aprile''. Inoltre Lufthansa, ''ridurrà la frequenza del network verso Hong Kong e Seoul, i voli tra Monaco e Hong Kong saranno sospesi dal 6 marzo al 24 aprile. I passeggeri possono essere riprenotati via Francoforte e Zurigo durante questo periodo. Tra il 5 marzo e il 24 aprile, inoltre, alcuni voli saranno cancellati da Francoforte e Monaco per Seoul. Lufthansa, ha poi ''deciso di ridurre i voli per il Nord Italia per la scarsa domanda. Lufthansa quindi ridurrà la frequenza dei voli per l'Italia a marzo. Questi includono le destinazioni di Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa

CORONAVIRUS: LONDRA, CHIUSA UNA SCUOLA, POSITIVO UN DIPENDENTE, E' STATO IN ITALIA

Il Wimbledon College, una delle più esclusive scuole di Londra, è stato chiuso per almeno una settimana dopo che un membro dello staff è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto la stessa scuola in una lettera inviata ai genitori, in cui si rende noto che il membro dello staff, che "recentemente era stato in Italia" è stato al lavoro l'ultimo giorno il 25 febbraio e da allora non avrebbe avuto contatti con gli studenti. "Comunque, dal momento che altri membri dello staff sono stati definiti contatti stretti di un caso confermato di Covid-19 a loro è stato richiesto di rispettare l'isolamento di 14 giorni", conclude la lettera spiegando le ragioni della chiusura della scuola, si legge sul sito del Guardian.

Coronavirus: secondo decesso negli Usa, primo caso a New York

Un settantenne è morto di coronavirus sabato nella zona di Seattle, nello stato americano di Washington, ed è la seconda morte legata alla malattia negli Stati Uniti, mentre un primo caso è stato confermato a New York. Il paziente è morto all'Evergreen Health Hospital di Kirkland, un sobborgo di Seattle, dove sabato è stata confermata la prima morte negli Stati Uniti, quella di un uomo sulla cinquantina. Il settantenne è stato uno dei quattro nuovi casi annunciati domenica dall'agenzia sanitaria di King County, dove si trova la città di Seattle, nell'estremo nord-ovest del Paese. Gli altri tre pazienti, un settantenne, un ottantenne e un novantenne, che avevano tutti problemi di salute prima di contrarre il virus, sono in condizioni critiche. I quattro nuovi casi portano a 10 il numero di pazienti diagnosticati nella King County, ha annunciato l'agenzia che oggi terrà un briefing stampa. Molti dei casi non hanno alcun legame noto con una persona che è stata all'estero in una zona colpita dal virus, il che suggerisce che il coronavirus si sta attualmente diffondendo tra la popolazione statunitense. Sempre domenica, le autorità dello Stato di New York hanno rivelato che il primo caso è stato ufficialmente diagnosticato a New York, una donna di circa 30 anni che ha recentemente visitato l'Iran. La paziente, che soffre di difficoltà respiratorie ma la cui condizione non è considerata grave, è attualmente in isolamento a casa sua. "Abbiamo sempre detto che è solo una questione di tempo prima che un caso di coronavirus venga identificato a New York", ha detto il sindaco di New York Bill de Blasio in una dichiarazione. "Non c'è motivo di entrare in uno stato di ansia eccessiva", ha esortato il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo. "Il rischio complessivo rimane basso a New York City". La Casa Bianca ha chiesto al Congresso 2,5 miliardi di dollari di finanziamenti per combattere l'epidemia, ma l'opposizione democratica ritiene che sia necessario molto di più, chiedendo 8,5 miliardi di dollari.

Coronavirus: altri 123 casi in Sud Corea, sono 599 in 24 ore

Altri 123 casi accertati di coronavirus sono stati accertati in Corea del Sud, portando il totale a quota 599 nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali. Nel precedente bollettino erano stati segnalati 476 casi accertati. Aumenta anche il numero di decessi, ora a quota 26 dai 22 segnalati nelle scorse ore su un totale di 4.335 casi accertati dall’inizio dell’epidemia nel Paese asiatico.

Coronavirus: terzo focolaio in Francia, nel nord-ovest

Il nuovo coronavirus è stato individuato in un terzo distretto francese, quello del Morbihan, dove sono stati trovati 9 nuovi casi. Gli altri due dipartimenti in cui si erano verificati focolai sono l'Oise e l'Alta Savoia.

CORONAVIRUS: 10 NUOVI CASI IN KUWAIT, 56 IN TOTALE

Nuovi casi di coronavirus in Kuwait. Il ministero della Sanità ha confermato che nelle ultime 24 ore dieci persone, tutte reduci da viaggi in Iran, sono risultate positive ai test per il Covid-19. In Kuwait sono ormai 56 in totale i casi confermati. L'Iran è considerato il focolaio dell'epidemia nella regione.

CORONAVIRUS: CINA, LIVELLO DI ALLERTA ABBASSATO IN 16 PROVINCE

Si allunga di giorno in giorno l'elenco delle aree della Cina che hanno abbassato il livello di emergenza portato nelle scorse settimane al grado massimo nel quadro delle misure di contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus. Secondo i media ufficiali, sono ormai 16 le province del gigante asiatico che hanno abbassato il livello di allerta. L'ultima in ordine di tempo, stando all'agenzia Xinhua, è quella di Zhejiang, dove le autorità hanno deciso di passare dal livello 1 - il più grave - al livello 2. Al primo marzo, i casi confermati di nuovo coronavirus nella provincia erano 1.205 con 1.050 persone dimesse dagli ospedali.