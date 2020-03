Coronavirus, Trump chiama Xi Jinping: “Lavoriamo insieme, solo uniti si vince”

Trump a Xi: "Lavoriamo insieme, grande rispetto"

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. Lo conferma l’agenzia Xinhua, quasi contemporaneamente a un messaggio su Twitter del presidente Usa. “Ho appena terminato una conversazione molto buona con il presidente Xi della Cina”, scrive Trump. Abbiamo “discusso nel dettaglio il coronavirus che sta devastando una grande parte del nostro pianeta. La Cina ne ha passate tante e ha sviluppato una forte comprensione del virus. Stiamo lavorando assieme a stretto contatto. Grande rispetto!”.

Coronavirus, Xi a Trump: Cina trasparente e responsabile

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha difeso la gestione dell’epidemia di coronavirus da parte della Cina nel colloquio con il presidente Usa, Donald Trump. La Cina, ha detto Xi, ha sempre mantenuto un atteggiamento “trasparente e responsabile” ed è stata “tempestiva” nell’informare l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la comunità internazionale. La Cina, ha aggiunto, ha sempre condiviso senza riserve la propria esperienza e ha fatto tutto il possibile per fornire assistenza ai Paesi che ne avevano bisogno. “Continueremo a lavorare con la comunità internazionale per sconfiggere questa epidemia”, ha detto Xi.

Coronavirus, Xi a Trump: "Solo uniti si può vincere"

“Solo quando la comunità internazionale risponde insieme si può vincere” la battaglia contro la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, durante il colloquio telefonico con il presidente Usa, Donald Trump, riferendosi al vertice speciale di ieri dei Paesi del G20. “Si spera che tutte le parti mettano in pratica il coordinamento e la cooperazione e mettano in pratica i risultati del vertice per rafforzare la cooperazione contro l’epidemia e stabilizzare l’economia globale”, ha detto Xi al presidente Usa, citato dall’agenzia Xinhua, sottolineando che la Cina è disposta a collaborare con tutti, compresi gli Stati Uniti.

Coronavirus, Cina-Usa: Xi, cooperazione unica scelta. Usa migliorino rapporti

La cooperazione tra Cina e Stati Uniti è “l’unica scelta corretta” per combattere contro la pandemia di coronavirus e la Cina auspica che gli Usa intraprendano azioni per migliorare le relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato il presente cinese, Xi Jinping, nel corso del colloquio telefonico avuto oggi con il presidente Usa, Donald Trump. “Le relazioni sino-americane sono a un momento importante”, ha dichiarato Xi, aggiungendo che “la cooperazione è l’unica scelta corretta” per le due grandi economie. La Cina spera che gli Stati Uniti intraprendano “azioni sostanziali” per migliorare le relazioni e che Cina e Stati Uniti rafforzino la cooperazione nella lotta alla pandemia di coronavirus e sviluppino un rapporto senza conflitti e fondato sul rispetto reciproco.