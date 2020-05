Coronavirus, ucciso a Pittsburgh ricercatore cinese vicino a grandi scoperte

Un ‘mezzo genio’ cinese che stava arrivando a scoperte importanti sul Coronavirus negli Stati Uniti e stava condividendo queste scoperte con un’Università americana viene ucciso da un altro cinese che poi si suicida.

Un vero e proprio giallo quello della morte del giovane dottore 37enne cinese Bing Liu ucciso da un colpo di pistola in un sospetto caso di omicidio-suicidio nella sua casa in Pennsylvania. Oltre a questa vittima gli investigatori ne hanno trovata un’altra, un 46 enne identificato come Hai Gu, in un auto nella vicina strada di Ross TownShip.

Il fatto di sangue si è rivestito di connotati da spystory in quanto sembra che il giovane ricercatore che lavorava all’Università di Pittsburgh, fosse sul punto di fare una scoperta considerata una grande svolta nelle ricerche sul virus.

Coronavirus.Una spy story a Pittsburgh

Il detective che ha preso in carico le indagini, Sgt Brian Kohlhepp ha detto che’ le prime indicazioni sulla morte dei due uomini sembrano indicare un diverbio tra due persone che avevano una relazione di conoscenza’.

‘Abbiamo trovato evidenze zero al riguardo degli studi sul Coronavirus che la vittima stava conducendo all’Università di Pittsburgh’. ha sostenuto la polizia anche se nessuna pista è esclusa visto che il movente ancora non è conosciuto.

La dinamica del delitto, per la polizia ,sembra essere abbastanza semplice ‘le indagini sviluppate durante il fine settimana ci hanno portato a credere che Gu sia entrato nella casa del dottor Liu attraverso una porta aperta prima di aprire il fuoco, colpendolo alla testa, al collo e al corpo. Successivamente sarebbe tornato in macchina e si sarebbe sparato un colpo. La moglie della vittima non era a casa al momento del sospetto omicidio.

Il ricercatore, che stata facendo grandi passi nella lotta al coronavirus, lavorava come assistente alla ricerca presso la School of Medicine dell'Università di Pittsburgh con una competenza in "modellistica computazionale e analisi della dinamica dei sistemi biologici”.

L’Università ha confermato che il dr Bing Liu era un ricercatore "eccezionale" e "prolifico" che si era distinto durante la crisi COVID-19. ‘Stava appena iniziando a ottenere risultati interessanti “,ha confermato Ivet Bahar, capo del dipartimento di biologia dei computer e dei sistemi. ‘Li stava condividendo con noi, cercando di capire il meccanismo dell'infezione. Speriamo di continuare quello che stava facendo.Bing era sul punto di fare scoperte molto significative per comprendere i meccanismi cellulari che sono alla base dell'infezione da SARS-CoV-2 e le basi cellulari delle seguenti complicazioni”.

Tanto materiale per un omicidio-suicidio dai contorni non ancora ben definiti. Un delitto su commissione o solo un diverbio tra stretti ‘amici’?