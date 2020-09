Coronavirus: Ungheria chiude frontiere esterne, unici in Ue

L'Ungheria ha chiuso le sue frontiere esterne, unico paese Ue ad avere deciso questa misura estrema in questa fase per contenere la propagazione dell'epidemia del Covid-19. Da oggi si entra nel Paese solo per eccezioni giustificate come quelle concesse ai lavoratori transfrontalieri ma con limiti precisi, ai partecipanti a venti sportivi culturali e religiosi importanti, ai viaggi diplomatici e ufficiali. Anche i viaggi per relazioni commerciali saranno molto limitati.

La vicina Austria ha protestato per gli effetti negativi sull'economia di queste limitazioni. Quanto ai turisti, saranno ammessi solo quelli provenienti dagli altri paesi del Grupppo di Visegrad (Repubblica ceca, Slovacchia e Polonia) a condizione che presentino un test negativo e abbiano gia' prenotato un alloggio. I cittadini ungheresi che rientrano dall'estero dovranno mettersi in quarantena per 14 giorni. Per quanto riguarda la partita di supercoppa in programma a Budapest il prossimo 24 settembre fra Bayern Monaco e Siviglia, il governo ha preannunciato che potranno entrare allo stadio un massimo di 6 mila tifosi, 3 mila per ogni squadra, ma su questo e' ancora in corso una trattativa con la Uefa. L'Ungheria con i suoi 9,7 milioni di abitanti e' uno dei paesi europei meno colpiti dalla pandemia: finora ha registrato 6.257 casi di Covid-19 con 616 vittime.