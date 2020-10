Covid, in Germania 15 mila nuovi contagi. Verso il lockdown light

Covid, Germania: record assoluto di contagi

La Germania sfiora i 15 mila nuovi contagi giornalieri. E’ il record assoluto dall’inizio della pandemia. Stando ai dati del Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, nelle 24 ore sono state registrate 14.964 nuove infezioni e 27 decessi. Ieri i casi erano 11.409, portando il numero complessivo a 449.275.

Covid, Germania: verso il lockdown light

Ridurre i contatti tra i cittadini tedeschi "ad un minimo assolutamente necessario". Lo afferma una bozza del governo tedesco sottoposta oggi al vertice con i governatori dei 16 Laender. La bozza e' anticipata da vari media, tra cui lo Spiegel on line. Tra le misure previste - che dovrebbero entrare in vigore il 4 novembre - la chiusura di teatri, cinema, piscine, palestre, bar, ristoranti, discoteche, birrerie, club, fiere. Inoltre, gli assembramenti all'aperto saranno permessi solo alle persone di due singoli nuclei familiari. "Inaccettabili", invece, i gruppi di persone in festa sia in luoghi pubblici che nelle abitazioni e in strutture private. Nella gastronomia rimangono permessi i servizi di delivery e asporto. Pernottamenti in albergo saranno permessi solo per motivi urgenti. In generale, il governo si appella ai cittadini affinche' rinuncino a viaggi e visite ai parenti, sia nel Paese che per gite di un giorno all'estero. Rimangono aperte, stando alla bozza che verra' discussa oggi, le scuole, gli asili e i parrucchieri, cosi' come continua la vendita al dettaglio.