Tragedia in Corea del Sud, crolla un ponte: 3 morti e diversi feriti. VIDEO

Un tragico incidente ha colpito la Corea del Sud questa mattina, quando un ponte in costruzione è crollato ad Anseong, circa 65 chilometri a sud di Seul. Il bilancio provvisorio è di almeno tre morti e sette feriti, secondo quanto riportato dall'Agenzia nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il crollo è avvenuto intorno alle 9:50 ora locale, durante i lavori su un cantiere autostradale. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni di ricerca per verificare la presenza di eventuali dispersi sotto le macerie. Il Ministero dell'Interno ha confermato che le indagini sono in corso per determinare le cause dell'incidente.